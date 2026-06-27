क्रीडा

FIFA World Cup: अपराजित नेदरलँड्सचा धडाका; टुनिशियावर ३-१ फरकाने मात; एफ गटात अव्वल

Netherlands Finish Top of Group F: नेदरलँड्सने टुनिशियावर ३-१ असा विजय मिळवत फिफा विश्वचषक च्या बाद फेरीत धडक मारली. Group F मध्ये अव्वल स्थान पटकावत डच संघाने अपराजित कामगिरी कायम राखली.
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Sports

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कॅन्सस सिटी ः नेदरलँड्सने अपराजित धडाक्यावर विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या बाद फेरीत प्रवेश करताना एफ गटात अव्वल स्थान प्राप्त केले. आव्हान संपलेल्या टुनिशियावर त्यांनी ३-१ असा विजय नोंदविला. 

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