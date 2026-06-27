FIFA World Cup: अपराजित नेदरलँड्सचा धडाका; टुनिशियावर ३-१ फरकाने मात; एफ गटात अव्वल

कॅन्सस सिटी ः नेदरलँड्सने अपराजित धडाक्यावर विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या बाद फेरीत प्रवेश करताना एफ गटात अव्वल स्थान प्राप्त केले. आव्हान संपलेल्या टुनिशियावर त्यांनी ३-१ असा विजय नोंदविला. .तीन वेळा विश्वकरंडक स्पर्धेत उपविजेतेपद पटकावलेल्या डच संघाचे आव्हान चार वर्षांपूर्वी कतारमध्ये उपांत्यपूर्व फेरीत संपुष्टात आले होते. या वेळी रोनाल्ड कोमन यांच्या मार्गदर्शनाखालील संघ नव्या उमेदीने स्पर्धेत उतरला आहे. दोन विजय व एका बरोबरीमुळे त्यांचे गटात सर्वाधिक सात गुण झाले, तर तिन्ही सामने गमावलेल्या टुनिशियाच्या पदरी निराशाच आली..Pune: पाणीटंचाईने सोसायट्यांचे गणित कोलमडले; टॅंकरच्या दरात वाढ : देखभाल शुल्क वाढल्याने सभासदांवर आर्थिक बोजा.अखेरच्या दोन लढतीत टुनिशियाचा संघ ऐनवेळी पाचारण केलेल्या फ्रेंच प्रशिक्षक हेर्वे रेनर यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळला, तरीही ते सावरूच शकले नाहीत. बाद फेरीत नेदरलँड्ससमोर मोरोक्कोचे आव्हान असेल..सामन्याच्या तिसऱ्याच मिनिटास टुनिशियाच्या इलियस स्खिरी याने स्वयंगोल केल्यामुळे नेदरलँड्सला आयती आघाडी मिळाली. डेन्झेल डमफ्राईसच्या क्रॉसवर स्खिरी याने चेंडू आपल्याच गोलनेटमध्ये मारला. .Pune: पाणीटंचाईने सोसायट्यांचे गणित कोलमडले; टॅंकरच्या दरात वाढ : देखभाल शुल्क वाढल्याने सभासदांवर आर्थिक बोजा.नंतर सातव्या मिनिटास सामन्याचा मानकरी ठरलेल्या ब्रायन ब्रॉबी याने डच संघाची आघाडी वाढविली. ब्रॉबी याचा हा स्पर्धेतील तिसरा गोल ठरला. ५४व्या मिनिटास हाझेम मस्तूरी याच्या गोलमुळे टुनिशियाने पिछाडी १-२ अशी कमी केली, मात्र ६२व्या मिनिटास जॅन पॉल व्हॅन हेके याच्या अचूक हेडर गोलमुळे नेदरलँड्सची आघाडी पुन्हा ३-१ अशी मजबूत झाली. .दृष्टिक्षेपात...टुनिशियाने गटसाखळीत १२ गोल स्वीकारले, उत्तर कोरियाच्या २०१० मधील कामगिरीशी बरोबरीनेदरलँड्सचे गटसाखळीतील तीन सामन्यांत १० गोलनेदरलँड्स संघ विश्वकरंडक स्पर्धेच्या गटसाखळीत १९ सामने अपराजित."मी आनंदी आहे. गटात अव्वल स्थान मिळविणे, हे आमचे लक्ष्य होते आणि ते आम्ही साध्य केले, मात्र सामन्यात आम्ही खूपच ढिले कसे झालो याचे मला आश्चर्य वाटले. सुरुवातीलाच २-० अशी आघाडी घेतल्यामुळे तसे झाले असावे. बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध ही बाब धोकादायक ठरू शकते आणि मोरोक्को हा आक्रमकपणे खेळणारा संघ आहे."- रोनाल्ड कोमन, नेदरलँड्सचे मुख्य प्रशिक्षक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.