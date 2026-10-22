क्रीडा

तुमच्यासाठी केलेला त्याग विसरू नका! नेमबाजीच्या उच्च प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटनप्रसंगी नारंग यांचे मत

Suma Shirur inaugurates shooting training centre in Navi Mumbai : ऑलिंपिक पदकविजेते नेमबाज गगन नारंग यांनी युवा खेळाडूंना यशाच्या प्रवासात आई-वडील आणि प्रशिक्षकांनी केलेल्या त्यागाची जाणीव कायम ठेवण्याचा मोलाचा सल्ला दिला.
Suma Shirur Inaugurates Advanced Shooting Training Centre

Suma Shirur Inaugurates Advanced Shooting Training Centre

सकाळ वृत्तसंस्था
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Suma Shirur Inaugurates Advanced Shooting Training Centre : २१ खेळाडू म्हणून घडत असताना तुच्यासाठी आई वडिलांसह प्रशिक्षकांपर्यंत सर्वांनीच केलेल्या त्यागाची आठवण तुम्ही यशाची झेप घेत असताना लक्षात ठेवा, असे मत ऑलिंपिक पदकविजेते नेमबाज गगन नारंग यांनी व्यक्त केले.

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