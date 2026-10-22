तुमच्यासाठी केलेला त्याग विसरू नका! नेमबाजीच्या उच्च प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटनप्रसंगी नारंग यांचे मत

Suma Shirur Inaugurates Advanced Shooting Training Centre : २१ खेळाडू म्हणून घडत असताना तुच्यासाठी आई वडिलांसह प्रशिक्षकांपर्यंत सर्वांनीच केलेल्या त्यागाची आठवण तुम्ही यशाची झेप घेत असताना लक्षात ठेवा, असे मत ऑलिंपिक पदकविजेते नेमबाज गगन नारंग यांनी व्यक्त केले..ऑलिंपियन नेमबाज आणि निष्णांत प्रशिक्षक सुमा शिरूर यांच्या स्थापन केलेल्या नेमबाजीच्या उच्च प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन आज झाले. त्या वेळी अंजली भागवत, राही सरनोबत असे दिग्गज नेमबाज उपस्थित होते.ज्या खेळाने आपल्याला मोठे केले, नावलौकिक मिळवून दिला, त्या खेळासाठी परतफेड करण्याची वेळ येते. हे आपले उत्तरदायित्व आहे याचीही आठवण कायम ठेवा आणि निवृत्तीनंतर पुढची पिढी घडवण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील राहा, असाही सल्ला देताना गगन नारंग यांनी सुमा शिरूर यांच्या या उच्च प्रशिक्षण केंद्राचे कौतुक केले..नेमबाजी स्पर्धेत पदक मिळवणारे खेळाडू आणि ज्यांना पदकापर्यंत पोहोचता येत नाही यामध्ये फारसा फरक नसतो. फरक केवळ तुम्ही स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्या प्रक्रियेवर किती विश्वास ठेवला आहे, हे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी झोकून द्या, असे नारंग म्हणाले..पनवेल ते दादर आणि दादर ते वरळी (शूटिंग रेंज) असा आव्हानात्मक प्रवास करून मी नेमबाजीत कारकीर्द केली. ऑलिंपिकपर्यंत पोहोचले. त्या वेळी आम्हाला इतर कोणत्याही सुविधा नव्हत्या. आम्हाला जे मिळाले नाही, ते आत्ताच्या पिढीला देण्यासाठी माझा हा प्रयत्न आहे, असे सुमा शिरूर यांनी सांगितले. तसेच हे उच्च प्रशिक्षण केंद्र सर्वांसाठी खुले असल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.