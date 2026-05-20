Neymar: अनुभवी नेमारचे ब्राझील संघात पुनरागमन; फुटबॉल विश्वकरंडकासाठी निवड; तीन वर्षांनंतर राष्ट्रीय टीममध्ये

रियो दी जेनेरियो: नेमार ज्युनियर याचे तब्बल तीन वर्षांनंतर ब्राझीलच्या फुटबॉल संघात पुनरागमन करण्यात आले आहे. ११ जून ते १९ जुलै यादरम्यान अमेरिका, कॅनडा व मेक्सिको येथे फुटबॉल विश्वकरंडकाचा थरार रंगणार आहे. या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेसाठी ब्राझीलच्या संघाची घोषणा करण्यात आली. मुख्य प्रशिक्षक कार्लो अँसीलोटी यांनी ब्राझीलच्या २६ खेळाडूंच्या नावांवर शिक्कामोर्तब केले. .नेमार ज्युनियर हा २०२३ पासून ब्राझील संघातून खेळलेला नाही, पण अजूनही त्याला देशासाठी खेळायचे होते. वारंवार याबाबत त्याने इच्छाही व्यक्त केली होती. मात्र, मार्च महिन्यात झालेल्या मैत्रीपूर्ण सामन्यातून त्याला वगळण्यात आले होते. मागील वर्षभरात त्याला दुखापतीचाही सामना करावा लागला होता.आता नेमारच्या समावेशामुळे सर्व शंकाकुशंकांना पूर्णविराम लागला आहे. दरम्यान, नेमार याच्यासह विनिशियर ज्युनियर, राफीन्हा, मारकिन्होस, गॅब्रियल मार्टीनेली व गॅब्रियल मगालहेस या खेळाडूंनाही ब्राझीलच्या संघात संधी देण्यात आली आहे..Maharashtra Heatwave Deaths : विदर्भात उष्णतेची भयंकर लाट ! नागपुरात उष्माघाताने एकाच दिवशी ३ जणांचा मृत्यू; IMD चा नागरिकांना इशारा .४० वर्षीय मॉडरिच क्रोएशियामध्ये४० वर्षीय अनुभवी मिडफिल्डर लुका मॉडरिच याची क्रोएशियाच्या संघामध्ये निवड करण्यात आली आहे. झ्लॅटको डालिच या मुख्य प्रशिक्षकांनी क्रोएशियन संघाची घोषणा केली. लुका मॉडरिच याने आतापर्यंत १९६ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, आता त्याला २०० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळता येणार आहेत. लुका मॉडरिच याच्यासह इवान पेरिसिच, मारीयो पॅसालिच, आंद्रेज क्रामारिच या अनुभवी खेळाडूंनी क्रोएशिया संघातील आपले स्थान कायम राखले आहे..व्राझीलचा संघ : गोलरक्षक : एलिसन, एडरसन, वेवरटन. बचावफळी : ॲलेक्स सँड्रो, ब्रेमर, डॅनिलो, डगलस सँटोस, गॅब्रियल मगालहीस, इबानेज, लियो परेरा, मारकिन्होस, वेस्ली. मधली फळी : ब्रुनो गिमारेस, सेसमिरो, डॅनिलो सँटोस, फॅबिन्हो, लुकास पॅकेटा. आक्रमक फळी : एंड्रीक, गॅब्रियल मार्टीनेली, इगॉर थियागो, लुईझ हेनरीक, मथेयस कुन्हा, नेमार ज्युनियर, राफीन्हा, रेयान, विनिशियस ज्युनियर..क्रोएशियाचा संघ : गोलरक्षक : डॉमिनिक लिवाकोविच, डॉमिनिक कोटारस्की, इवॉर पांडुर, कार्लो लेटिका. बचावफळी : जोस्को ग्वारदियोल, दुए सालेटा सार, जोसिप सुतालो, जोसिप स्टॅनिसिच, मरीन पोंग्रासिच. मार्टीन एर्लिच, लुका वुस्कोविच, इवान स्मोलसिच. मधली फळी : लुका मॉडरिच, मॅटिओ कोवासिच, मारीयो पॅसालिच, निकोला व्लासिच, लुका सुचिच, मार्टीन बटुरिना, ख्रिस्तीयन जाकिच, पीटर सुचीच, निकोला मोरो, टोनी फ्रुक, लोवरो मजेर, ॲड्रियन सेगेसिच, लुका स्तोज्कोविच. आक्रमक फळी : इवान पेरिसिच, आंद्रेज क्रामारिच, एंटे बुदिमीर, मार्को पासालिच, पीटर मुसा, इगॉर मॅटानोविच, फ्रँजो इवानोविच. डियॉन ड्रेना बेल्जो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.