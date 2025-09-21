क्रीडा

Palm Beach Night Racing: आता पाम बीचवर होणार नाईट रेसिंगचा थरार; डिसेंबरमध्ये शर्यतीचे आयोजन

Night Motor sport: नवी मुंबई पाम बीचवर डिसेंबर महिन्यात भारतीय रेसिंग फेस्टिव्हल फाइनलची नाईट रेस होणार आहे. ३.७५३ किमी लांबीच्या स्ट्रीट सर्किटवर इंडियन रेसिंग लीग आणि फॉर्म्युला ४ इंडियन चॅम्पियनशिपचा रोमांचक अनुभव मिळेल.
नवी मुंबई : नयनरम्य आणि मॅरेथॉन शर्यतीसाठी प्रसिद्ध असलेला पाम बीच आता रेसिंगच्याही नकाशावर येणार आहे आणि हा थरार रात्रीच्या रेसिंगचा असणार आहे. भारतीय रेसिंग फेस्टिव्हल फायनलचा भाग असलेली एक शर्यत डिसेंबर महिन्यात पाम बीचवर होणार आहे.

