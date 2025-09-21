Palm Beach Night Racing: आता पाम बीचवर होणार नाईट रेसिंगचा थरार; डिसेंबरमध्ये शर्यतीचे आयोजन

नवी मुंबई : नयनरम्य आणि मॅरेथॉन शर्यतीसाठी प्रसिद्ध असलेला पाम बीच आता रेसिंगच्याही नकाशावर येणार आहे आणि हा थरार रात्रीच्या रेसिंगचा असणार आहे. भारतीय रेसिंग फेस्टिव्हल फायनलचा भाग असलेली एक शर्यत डिसेंबर महिन्यात पाम बीचवर होणार आहे..या रेसिंग शर्यतीच्या निमित्ताने मुंबईतील पहिल्याच स्ट्रीट रेसिंग सर्किटचे उद्घाटन होणार आहे. या सर्किटची एकूण लांबी ३.७५३ किमी असून त्यात १४ वळणे आहेत. हे सर्किट प्रसिद्ध पाम बीच रोडवरून सुरू होऊन, रुंद बुलेवार्ड्स आणि नेरूळ तलावाच्या रमणीय परिसरातून जाणार आहे..रेसिंग प्रमोशन्स या स्पर्धेच्या आयोजकांनी शनिवारी (ता. २०) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नवी मुंबई महानगरपालिकेसोबत याबाबत सामंजस्य करार केला..आता मोटरस्पोर्ट्स चाहत्यांना इंडियन रेसिंग लीग आणि फॉर्म्युला ४ इंडियन चॅम्पियनशिप यांचा समावेश असलेला रोमांचक अनुभवायला मिळणार आहे..मुंबई स्ट्रीट रेस हे महाराष्ट्राच्या मोटरस्पोर्ट प्रवासातील ऐतिहासिक टप्पा आहे. हा उपक्रम जागतिक दर्जाची स्पर्धा आयोजित करण्याची आपली क्षमता दाखवतो. ज्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल आणि रोजगारनिर्मिती होईल, असे या फेस्टिव्हलचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले..Mumbai Monorail: मोनोरेलला अखेर विश्रांती! सक्षमीकरणासाठी आजपासून अनिश्चित काळासाठी बंद.आरपीपीएलचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक अखिलेश रेड्डी म्हणाले, या भव्य नाईट रेससाठी ३.७५३ किमी लांबीचे स्ट्रीट सर्किट भारतातील मोटरस्पोर्टसाठी नवा मापदंड निर्माण करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.