क्रीडा

Australia cricket team: निखिल चौधरीचा ऑस्ट्रेलियन संघात प्रवेश; भारतात जन्मलेल्या क्रिकेट खेळाडूला सहा दशकांनंतर स्थान

Nikhil Chaudhary cricket journey from India to Australia: सहा दशकांनंतर भारतात जन्मलेल्या खेळाडूला ऑस्ट्रेलियाच्या टी-२० संघात संधी; निखिल चौधरीचा बांगलादेशविरुद्ध मालिकेत अष्टपैलू म्हणून समावेश
India-Born Nikhil Chaudhary Makes History with Australian Team Selection

India-Born Nikhil Chaudhary Makes History with Australian Team Selection

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सिडनी: तब्बल सहा दशकांनंतर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघामध्ये भारतात जन्मलेल्या खेळाडूचा समावेश करण्यात आला आहे. अष्टपैलू खेळाडू निखिल चौधरी याला ऑस्ट्रेलियाच्या टी-२० संघात स्थान देण्यात आले आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियन संघात त्याला स्थान देण्यात आले आहे.

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