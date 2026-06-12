Australia cricket team: निखिल चौधरीचा ऑस्ट्रेलियन संघात प्रवेश; भारतात जन्मलेल्या क्रिकेट खेळाडूला सहा दशकांनंतर स्थान

सिडनी: तब्बल सहा दशकांनंतर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघामध्ये भारतात जन्मलेल्या खेळाडूचा समावेश करण्यात आला आहे. अष्टपैलू खेळाडू निखिल चौधरी याला ऑस्ट्रेलियाच्या टी-२० संघात स्थान देण्यात आले आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियन संघात त्याला स्थान देण्यात आले आहे..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.निखिल चौधरी याने ईयूटी-२० या स्पर्धेमध्ये जे. बी. ब्रुजेस या संघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. तसेच भारतातील आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा तो सदस्य होता. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाचे निवड समिती सदस्य टोनी डोडमेड यांनी निखिल चौधरीच्या समावेशाबाबत सांगितले की, बीबीएलमध्ये त्याच्याकडून छान कामगिरी झाली. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियन संघात त्याला स्थान देण्यात आले. बांगलादेशविरुद्धच्या मालिकेत खेळण्याचा अनुभव त्याला घेता येणार आहे..यांच्यामध्ये १७ ते २१ जून या कालावधीत तीन टी-२० सामन्यांची मालिका खेळवण्यात येणार आहे. दोन देशांमधील पहिला सामना १७ जून रोजी होणार असून, पुढील सामना १९ जून रोजी रंगणार आहे. अखेरचा सामना २१ जून रोजी पार पडेल. या तीनही लढती चत्ताेग्राम येथे पार पडणार आहेत..ऑस्ट्रेलियाचा टी-२० संघ : मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, निखिल चौधरी, कूपर कॉनोली, टीम डेव्हिड, जोएल डेव्हिस, नॅथन इलिस, कॅमेरुन ग्रीन, ॲरोन हार्डी, ट्रॅव्हिस हेड, जॉश इंग्लिस, स्पेन्सर जॉन्सन, मॅथ्यू कुहनेमन, रायली मेरेडीथ, जॉश फिलीप, मॅथ्यू रेनशॉ, ॲडम झाम्पा..रेक्स सेलर्सनंतर...भारतातील गुजरात येथे जन्मलेल्या रेक्स सेलर्स हा १९६० मध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाचा सदस्य झाला होता. त्याने १९६४ दरम्यान भारताविरुद्धच्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियन संघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यानंतर आता नवी दिल्लीत जन्मलेल्या निखिल चौधरीला ऑस्ट्रेलियन संघात स्थान देण्यात आले आहे. लिस्था स्थळेकर हिनेही ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघाकडून खेळण्याचा अनुभव संंपादन केला आहे. तिचा जन्म पुणे येथे झाला. लिसा स्थळेकर हिने २००३ ते २०१३ यादरम्यान आपली क्रिकेट कारकीर्द घडवली. गुरिंदर संधू व तन्वीर संघ हे भारतीय वंशाचे खेळाडू ऑस्ट्रेलियन संघाकडून खेळले आहेत..Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.नागरिकत्व अद्याप नाही, तरीही...निखिल चौधरी याच्याकडे अद्याप ऑस्ट्रेलियन देशाचे नागरिकत्व नाही, पण कायमस्वरूपी वास्तव्य त्याच्याकडे असल्यामुळे ऑस्ट्रेलियन संघाकडून त्याला खेळता येणार आहेत. आयसीसीकडून पात्र ठरण्यासाठी कायमस्वरूपी वास्तव्य हा नियम पुरेसा आहे. निखिल चौधरी याने पंजाबसाठी १४ लिस्ट ए सामने खेळले आहेत. मात्र, कोरोना काळात तो ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँड येथे राहत असलेल्या आपल्या काकांकडे वास्तव्याला गेला. तिथे नोकरीही केली. जेम्स होप्स या ऑस्ट्रेलियाच्या अष्टपैलू खेळाडूने त्याला हेरले. स्थानिक क्रिकेटमध्ये त्याने प्रवेश केला. तिथून त्याचा प्रवास सुरू झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.