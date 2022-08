IND vs PAK : भारताच्या NIT श्रीनगरमध्ये भारत पाकिस्तान सामना समुहाने पाहण्यास बंदी

श्रीनगर : राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थान (NIT) श्रीनगरने आपल्या विद्यार्थ्यांना आशिया कपमधील भारत - पाकिस्तान सामना समूह करून न पाहण्यास सांगितले आहे. याचबरोबर श्रीनगर NIT ने आपल्या विद्यार्थ्यांना या सामन्यासंदर्भात कोणतीही पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर करण्यास देखील मनाई केली आहे. संस्थेचे डीन ऑफ स्टुडंट वेलफेअर यांच्यामार्फत ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना सामन्यादरम्यान आपल्या हॉस्टेलच्या रूममध्येच थांबण्याची ताकीद देण्यात आली आहे. (NIT Srinagar Issue Notice To Student Not Watch India vs Pakistan Asia Cup 2022 Match In Group)

हेही वाचा: IND vs PAK Asia Cup 2022 Live : पॉवर प्लेमध्येच पाकिस्तानला दोन धक्के

NIT श्रीनगरच्या नोटिशीमध्ये 'विद्यार्थ्यांना माहिती आहे की दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर वेगवेगळ्या देशांचा क्रिके सामना होणार आहे. विद्यार्थ्यांना निर्देश देण्यात येतात की खेळाला खेळासारखे पहा आणि सस्थान आणि हॉस्टेलमध्ये कोणताही गोंधळ घालायचा नाही.' अशी ताकिद देण्यात आली.

भारत - पाकिस्तान सामन्यादरम्यान विद्यार्थ्यांना आपापल्या रूममध्येच राहण्यास सांगण्यात आले आहे. जर विद्यार्थ्यांनी उतरांच्या रूममध्ये प्रवेश केला किंवा सामुहिकरित्या सामना पाहण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. प्रशासनाने 'जर कोणत्या रूममध्ये विद्यार्थ्यांचा समूह आढळून आला तर ज्याची रूम आहे त्याला संस्थेच्या हॉस्टेलमधून काढून टाकण्यात येईल. तसेच इतर विद्यार्थ्यांना 5 हजार रूपयांचा दंड आकारण्यात येईल.' असे सांगितले.

हेही वाचा: Rishabh Pant : रोहित शर्माने ऋषभला वगळले पहिली पसंती दिनेश कार्तिकलाच

2016 च्या वर्ल्डकप सामन्यावेळी झाला होता वाद

प्रशासनाने या सामन्याबाबत सोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट करण्यास मनाई केली आहे. 2016 च्या टी 20 वर्ल्डकप दरम्यान सेमी फायनलमध्ये भारत वेस्ट इंडीजकडून पराभूत झाला होता. त्यावेळी दुसऱ्या राज्यातील आणि स्थानिक विद्यार्थ्यांमध्ये हाणामारी झाली होती. त्यामुळे काही दिवस श्रीनगर NIT बंद होते.