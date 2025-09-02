US Open 2025: पाय, कंबर अन्‌ मानेच्या दुखापतीनंतरही जोकोविच उपांत्यपूर्व फेरीत; भारताच्या मायाचीही घोडदौड

पुरुषांच्या एकेरीमध्ये सर्वाधिक २४ ग्रँडस्लॅम विजेतेपद पटकावलेल्या ३८ वर्षीय नोवाक जोकोविच याच्या खेळावर वयाचा परिणाम होताना दिसू लागला आहे. नोवाक जोकोविच याने जर्मनीच्या जॅन लेनर्ड स्ट्रफ याच्यावर सरळ तीन सेटमध्ये विजय संपादन करीत अमेरिकन ओपन या टेनिस ग्रँडस्लॅममध्ये उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला, मात्र या स्पर्धेदरम्यान नोवाक जोकोविचला दुखापतींचा सामना करावा लागला. पहिल्या फेरीमध्ये त्याच्या पायांना जखम झाली. त्यानंतरच्या फेरीमध्ये नोवाक जोकोविचच्या कंबरेला दुखापत झाली अन् जॅन लेनर्ड स्ट्रफविरुद्धच्या लढतीत त्याची मान दुखावली. दुखापतींच्या अडथळ्यानंतरही त्याने ६४व्या ग्रँडस्लॅम उपांत्यपूर्व फेरीत धडक मारली, हे विशेष..US Open 2025: सिनरची हार्डकोर्टवरील विजयाची मालिका कायम; कॅनडाच्या डेनिसवर चार सेटमध्ये मात.नोवाक जोकोविचसमोर जॅन लेनर्ड स्ट्रफ याचे आव्हान होते. पहिल्या सेटमध्ये नोवाक जोकोविच ४-० असा पुढे होता. त्यानंतर त्याच्या मानेला दुखापत झाली. यामुळे त्याला दोन गेममध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला, मात्र नोवाक जोकोविच याने झोकात पुनरागमन करताना पहिला सेट ६-३ असा आपल्या नावावर केला. या सेटनंतर फिजिओकडून त्याने मसाज करून घेतला. नोवाक जोकोविच याने दुसऱ्या सेटमध्ये ६-३ असे यश संपादन केले. दुखापतीचा त्याने आपल्या खेळावर परिणाम होऊ दिला नाही. दुसऱ्या सेटनंतरही त्याने फिजिओकडून हाताला मसाज करून घेतला. सर्बियाच्या या पठ्ठ्याने तिसरा सेट ६-२ असा जिंकत सामन्यावरही वर्चस्व गाजवले. नोवाक जोकोविच याने एक तास व ४९ मिनिटांमध्ये विजयाला गवसणी घातली..कार्लोस अल्काराझचीही आगेकूचस्पेनचा स्टार टेनिसपटू कार्लोस अल्काराझ यानेही पुरुषांच्या एकेरीमध्ये आर्थर रिंडरनेच याला पराभूत करीत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. त्याने १३व्यांदा ग्रँडस्लॅमच्या उपांत्यपूर्व फेरीत धडक मारली. अशी कामगिरी करणारा तो सर्वात युवा खेळाडू ठरला आहे. कार्लोस अल्काराझ याने ७-६, ६-३, ६-४ अशी दोन तास व १२ मिनिटांमध्ये बाजी मारली..सबलेंका, पेगुलाचे विजयमहिला एकेरीमध्ये मानांकित टेनिसपटूंनी विजयी वाटचाल केली. अव्वल मानांकित अरीना सबलेंका व चौथी मानांकित जेसिका पेगुला यांनी प्रतिस्पर्धी खेळाडूंवर मात करीत पुढे पाऊल टाकले. अरीना सबलेंका हिने सी. बुक्सा हिला ६-१, ६-४ असे नमवले. तसेच जेसिका पेगुला हिने ॲन ली हिच्यावर ६-१, ६-२ असा अवघ्या ५४ मिनिटांमध्ये विजय साकारला..US Open 2025: जोकोविचची रॉजर फेडररशी बरोबरी; अमेरिकन ओपन , हार्ड कोर्ट ग्रँडस्लॅममधील १९१वा विजय.भारताच्या मायाची घोडदौडअमेरिकन ओपन टेनिस ग्रँडस्लॅममधील ज्युनियर विभागात (मुली) माया राजेश्वरन हिने चीनच्या झँग कियान वेई हिला ७-६, ६-३ असे नमवत तिसऱ्या फेरीत पाऊल ठेवले. एकीकडे माया राजेश्वरन हिने आगेकूच केली असतानाच दुसरीकडे मात्र भारताच्या हितेश चौहान याला पराभवाचा सामना करावा लागला. अमेरिकेच्या जेरिड गेनेस याच्याकडून हितेश चौहान याला ६-३, ६-१ असा पराभवाचा सामना करावा लागला. हितेश चौहान याच्यासह क्रिश त्यागी याचाही पराभव झाला. हितेश चौहान व क्रिश त्यागी हे दोघेही मुलांच्या ज्युनियर विभागात सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.