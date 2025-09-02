क्रीडा

US Open 2025: पाय, कंबर अन्‌ मानेच्या दुखापतीनंतरही जोकोविच उपांत्यपूर्व फेरीत; भारताच्या मायाचीही घोडदौड

Novak Djokovic into the US Open 2025 Quarterfinals: नोवाक जोकोविचने अमेरिकन ओपनमध्ये दुखापतींना न जुमानता उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. भारताच्या माया राजेश्‍वरननेही ज्युनियर विभागात तिसऱ्या फेरीत प्रवेश केला आहे.
Novak Djokovic
Novak DjokovicSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुरुषांच्या एकेरीमध्ये सर्वाधिक २४ ग्रँडस्लॅम विजेतेपद पटकावलेल्या ३८ वर्षीय नोवाक जोकोविच याच्या खेळावर वयाचा परिणाम होताना दिसू लागला आहे. नोवाक जोकोविच याने जर्मनीच्या जॅन लेनर्ड स्ट्रफ याच्यावर सरळ तीन सेटमध्ये विजय संपादन करीत अमेरिकन ओपन या टेनिस ग्रँडस्लॅममध्ये उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला, मात्र या स्पर्धेदरम्यान नोवाक जोकोविचला दुखापतींचा सामना करावा लागला.

पहिल्या फेरीमध्ये त्याच्या पायांना जखम झाली. त्यानंतरच्या फेरीमध्ये नोवाक जोकोविचच्या कंबरेला दुखापत झाली अन्‌ जॅन लेनर्ड स्ट्रफविरुद्धच्या लढतीत त्याची मान दुखावली. दुखापतींच्या अडथळ्यानंतरही त्याने ६४व्या ग्रँडस्लॅम उपांत्यपूर्व फेरीत धडक मारली, हे विशेष.

Novak Djokovic
US Open 2025: सिनरची हार्डकोर्टवरील विजयाची मालिका कायम; कॅनडाच्या डेनिसवर चार सेटमध्ये मात
Loading content, please wait...
tennis
Tennis Tournaments
US Open 2025
Novak Djokovic performance
Maya Rajeshwaran junior success

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com