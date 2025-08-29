US Open 2025: जोकोविचची रॉजर फेडररशी बरोबरी; अमेरिकन ओपन , हार्ड कोर्ट ग्रँडस्लॅममधील १९१वा विजय

न्यूयॉर्क : सर्बियाचा महान टेनिसपटू नोवाक जोकोविच याने गुरुवारी हार्ड कोर्टवर खेळवल्या जात असलेल्या अमेरिकन टेनिस ग्रँडस्लॅममधील रॉजर फेडरर याच्या विक्रमाशी बरोबरी साधली. .नोवाक जोकोविच याने १४५व्या क्रमांकावरील झॅकरी स्वाजदा याच्यावर चार सेटमध्ये विजय मिळवत तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केला. हा त्याचा हार्ड कोर्टवरील ग्रँडस्लॅममधील १९१वा विजय ठरला. रॉजर फेडरर यानेही हार्ड कोर्टवर १९१ विजय मिळवले आहेत..नोवाक जोकोविच याने २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच व अमेरिकन या तीन ग्रँडस्लॅमच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली होती. त्यानंतर मात्र आतापर्यंत त्याला ग्रँडस्लॅम जेतेपद पटकावता आलेले नाही. नोवाक जोकोविच याने २४ ग्रँडस्लॅम विजेतेपदे पटकावली आहेत. ग्रँडस्लॅम विजेतेपदांच्या सिल्व्हर ज्युबिलीपासून तो सातत्याने दूर राहत आहे. अमेरिकन ओपन ग्रँडस्लॅमच्या यंदाच्या मोसमातही त्याची सुरुवात संथ होती. दुसऱ्या फेरीतही त्याच्याकडून निराशाजनक सुरुवात झाली..अमेरिकेच्या झॅकरी स्वाजदा याने पहिला सेट ७-६ असा आपल्या नावावर केला. पहिल्या सेटमधील विजय झॅकरी स्वाजदा याला आनंद देऊन गेला. याबाबत त्याने लढत संपल्यानंतरही आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पुढील तीन सेटमध्ये मात्र नोवाक जोकोविच याने छान खेळ केला. त्याने पुढील तीन सेट ६-३, ६-३, ६-१ असे आपल्या नावावर केले. जोकोविच याने ही लढत दोन तास व ३१ मिनिटांमध्ये जिंकली..अल्काराझचा सहज विजयदुसरा मानांकित स्पेनच्या कार्लोस अल्काराझ याने अमेरिकन ओपन टेनिस ग्रँडस्लॅममधील पुरुषांच्या एकेरीत सहज विजय साकारला. त्याने इटलीच्या मॅटिया बेलुची याच्यावर ६-१, ६-०, ६-३ अशी सरळ तीन सेटमध्ये मात केली. कार्लोस अल्काराझ याने एक तास व ३६ मिनिटांमध्ये प्रतिस्पर्धी खेळाडूला नमवले..Rumesh Pathirage: वेगवान गोलंदाज ते स्टार भालाफेकपटू! रुमेशने मोडला राष्ट्रीय विक्रम, वर्ल्ड चॅम्पियनशीपला पात्र; पण का सोडलं क्रिकेट?.सबलेंकाचीही आगेकूचमहिला एकेरीमध्ये गतविजेत्या अरीना सबलेंका हिने पुढे पाऊल टाकले. तिने पोलिना कुदरमेतोवा हिला ७-६, ६-२ असे पराभूत करताना पुढल्या फेरीत प्रवेश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.