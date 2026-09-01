US Open 2026: जोकोविच पहिल्यांदाच सलामीला गारद; अमेरिकन ओपन, अर्जेंटिनाच्या मारियानोचा पाच सेटमध्ये रोमहर्षक विजय

न्यूयॉर्क : अमेरिकन ओपन या २०२६मधील अखेरच्या ग्रँडस्लॅम टेनिस स्पर्धेमधील पहिल्याच दिवशी धक्कादायक निकालाची नोंद झाली. २४ ग्रँडस्लॅम विजेतीपदे पटकावलेला आणि चौथा मानांकित असलेला नोवाक जोकोविच याला सलामीच्याच लढतीत पराभवाला सामोरे जावे लागले..पुरुषांच्या क्रमवारीत ४९व्या स्थानावर असलेल्या अर्जेंटिनाच्या मारियानो नवोने याने नोवाक जोकोविचचे कडवे आव्हान पाच सेटच्या थरारात आणि चार तास व ३६ मिनिटांमध्ये मोडून काढत पुढल्या फेरीत प्रवेश केला.अमेरिकन ओपन टेनिस ग्रँडस्लॅमच्या पहिल्याच फेरीत गारद होण्याची नोवाक जोकोविच याची पहिलीच खेप होय..नोवाक जोकोविच-मारियानो नवोने यांच्यामधील पहिल्या सेटमध्ये दोन खेळाडूंमध्ये कमालीची चुरस रंगली. मारियानो नवोने याने टायब्रेकमध्ये हा सेट ७-६ असा जिंकत १-० अशी आघाडी मिळवली. नोवाक जोकोविच याने पुढील दोन सेटमध्ये पुनरागमन करताना वर्चस्व गाजवले. त्याने दुसरा सेट ७-५ असा नावावर केला. तसेच तिसऱ्या सेटमध्ये ६-४ असे यश संपादन करीत २-१ अशी बाजी मारली..मारियानो नवोने याने याआधी इटालियन ओपन या टेनिस स्पर्धेमध्ये फेलिक्स ऑगर एलियासिम या आपल्या वरच्या क्रमांकावरील खेळाडूला पराभूत केले होते. अमेरिकन ओपन टेनिस स्पर्धेत त्याच्याकडे नोवाक जोकोविचला नमवण्याची संधी उपलब्ध झाली. अर्जेंटिनाच्या या खेळाडूने चौथ्या व पाचव्या सेटमध्ये अव्वल दर्जाचा खेळ केला. त्याने चौथा सेट ६-२ असा व पाचवा सेट ६-१ असा जिंकताना उल्लेखनीय खेळाचा नजराणा पेश केला..२००६ नंतर पहिल्यांदाच अपयशनोवाक जोकोविच २००५पासून ग्रँडस्लॅम टेनिस स्पर्धेत सहभागी होत आहे. २००५ ते २०२५ यादरम्यान तो एकदाही अमेरिकन ओपन टेनिस स्पर्धेच्या पहिल्या फेरीत पराभूत झालेला नव्हता. अमेरिकन ओपन टेनिस स्पर्धेच्या इतिहासात तो पहिल्यांदाच २०२६ मध्ये पहिल्या फेरीत पराभूत झाला हे विशेष. याआधी तो २००५ व २००६ या दोन वर्षांमध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपन या ग्रँडस्लॅम टेनिसच्या पहिल्या फेरीत पराभूत झाला होता. फ्रेंच ओपन व विम्बल्डन या दोन ग्रँडस्लॅममध्ये तो एकदाही पहिल्या फेरीत पराभूत झालेला नाही..मारियानो नवोने कोण?नोवाक जोकोविचला पराभूत करणारा मारियानो नवोने हा कोण आहे, असा प्रश्न तमाम टेनिसप्रेमींना पडला आहे. त्याचा जन्म २००१ मध्ये महान फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीचे जन्मस्थान असलेल्या अर्जेंटिनामध्ये झाला.२५ वर्षीय टेनिसपटूने अद्याप एकाही ग्रँडस्लॅमची चौथी फेरी गाठलेली नाही. तसेच त्याने एटीपी टूअरमधील टिरीयाक ओपन (२०२६) ही एकमेव स्पर्धा जिंकलेली आहे. नोवाक जोकोविच याच्यावरील विजयाने त्याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे.ws.जोकोविच-नवोने लढतीतील महत्त्वाचे क्षणमारियानो नवोने याला १७ ब्रेक पॉइंट मिळालेअर्जेंटिनाच्या खेळाडूने सहा ब्रेक पॉइंटवर यश मिळवलेमारियानो नवोने याने फक्त ३४ सोप्या चुका केल्यानोवाक जोकोविच याने ७० सोप्या चुका केल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.