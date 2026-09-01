क्रीडा

US Open 2026: जोकोविच पहिल्यांदाच सलामीला गारद; अमेरिकन ओपन, अर्जेंटिनाच्या मारियानोचा पाच सेटमध्ये रोमहर्षक विजय

US Open 2026: अमेरिकन ओपनच्या पहिल्याच फेरीत चौथा मानांकित आणि २४ ग्रँडस्लॅम विजेता नोवाक जोकोविचला मोठा धक्का बसला. अर्जेंटिनाच्या ४९व्या क्रमांकावरील मारियानो नवोनेने जोकोविचचा पाच सेटच्या थरारात पराभव केला.
US Open 2026

US Open 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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न्यूयॉर्क : अमेरिकन ओपन या २०२६मधील अखेरच्या ग्रँडस्लॅम टेनिस स्पर्धेमधील पहिल्याच दिवशी धक्कादायक निकालाची नोंद झाली. २४ ग्रँडस्लॅम विजेतीपदे पटकावलेला आणि चौथा मानांकित असलेला नोवाक जोकोविच याला सलामीच्याच लढतीत पराभवाला सामोरे जावे लागले.

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