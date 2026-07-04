Wimbledon 2026 : नोवाक जोकोविचला विजयासाठी करावा लागला संघर्ष; चार सेटमध्ये जिंकत चौथ्या फेरीत धडक

लंडन : पंचविसाव्या ग्रँडस्लॅम विजेतेपदाची प्रतीक्षा असलेला सर्बियाचा महान टेनिसपटू नोवाक जोकोविच याला विम्बल्डन या ग्रासकोर्टवरील प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेतील तिसऱ्या फेरीचा अडथळा ओलांडण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागली. सातव्या मानांकित नोवाक जोकोविच याने २५व्या मानांकित आर्थर रिंडरनेच याचेे कडवे आव्हान चार सेट आणि तीन तास एक मिनिटांत परतवून लावत पुढल्या फेरीत प्रवेश केला..नोवाक जोकोविच याने पहिला सेट ७-५ असा जिंकत आघाडी मिळवली. पुढील सेटमध्येही दिग्गज खेळाडूला यश मिळाले. त्याने ६-४ असा हा सेट आपल्या नावावर केला, मात्र आर्थर रिंडरनेच याने तिसरा सेट ६-१ असा पटकावत २-१ अशी आघाडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला. नोवाक जोकोविच याने चौथ्या सेटमध्ये दबावाखाली आपला खेळ उंचावला. त्याने टायब्रेकमध्ये ७-६ असा विजय साकारला..Australian Open Grand Slam 2026 : कोको गॉफ, इगा स्विअतेकची विजयी सलामी; माजी विजेती सोफिया केनिनचा पराभव.यानिक सिनर सुसाटअव्वल मानांकित यानिक सिनर याला शुक्रवारी विजयासाठी झुंजावे लागले नाही. जेन्सन ब्रुक्सबाय याच्यावर त्याने सहज मात केली. यानिक सिनर याने ६-४, ६-३, ६-४ असा सरळ तीन सेटमध्ये जेन्सन ब्रुक्सबाय याच्यावर मात करताना पुढे पाऊल टाकले. .French Open 2026: शेवटच्या सेटमध्ये ६-० ने उडाला धुव्वा! फ्रेंच ओपनमध्ये सर्वात मोठा उलटफेर, अव्वल मानांकित सबलेंकाची धक्कादायक हार!.यानिक सिनर याने दोन तास व १४ मिनिटांत विजयाला गवसणी घातली. आठव्या मानांकित डॅनिल मेदवेदेव जे. स्ट्रफ याला तीन सेटमध्ये नमवून घोडदौड केली. महिला एकेरीमध्ये १४वी मानांकित नाओमी ओसाक हिने डी. कसातकिना हिला ६-१, ६-३ असे हरवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.