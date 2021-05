हत्याप्रकरणात ऑलिम्पिकवीर सुशील कुमारवर अटकेची टांगती तलवार

दिल्लीतील छत्रसाल स्टेडियम (Chhatrasal Stadium Delhi) परिसरात दोन गटात झालेल्या हाणामारीच्या प्रकरणात एका पैलवानाचा मृत्यू झाला आहे. या हत्येच्या प्रकरणात दोन वेळचा ऑलिम्पिक विजेता सुशील कुमार (Olympian Wrestler Sushil Kumar) अडचणीत सापडलाय. पोलिसांनी त्याच्यावर संशय व्यक्त केला असून FIR मध्ये त्याच्या नावाचा समावेश आहे. पोलिसांनी बुधवारी रात्री उशीराने यासंदर्भात माहिती दिलीये. सुशील कुमारने ऑलिम्पिकमध्ये देशाला दोनवेळा पदक मिळवून दिले आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छत्रसाल स्‍टेडियममध्ये दोन गटात झालेल्या हाणामारीत 23 वर्षीय पैलवानाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेत दोघे गंभीर दुखापतग्रस्त झाले होते. या प्रकरणात एका आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रिन्स दलाल असे अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपीचे नाव असून तो सुशील कुमार याचा साथीदार आहे. या घटनेनंतर सुशील कुमार फरार असून त्याचा फोन नंबरही नॉट रिचेबल असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. त्याच्यावर आता अटकेची टांगती तलवार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. या हत्येमागे सुशील कुमारचा हात असल्याचे बोलले जात आहे.

मंगळवारी मध्यरात्रीनंतर छत्रसाल स्टेडडियमवर फायरिंग झाल्याचा आवाज आल्याची माहिती मॉडल टाऊन पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळी पोलिसांना पाच कार पार्किंग केल्याचे आढळून आले. सुशील कुमार, अजय, प्रिंन्स, सोनू, सागर, अमित आणि अन्‍य काही पैलवानांमध्ये वाद झाला होता. या प्रकरणात पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या वादात गंभीर जखमी झालेल्यांना BJRM रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

ज्याठिकाणी वाद झाला त्याठिणी आढळलेल्या स्कार्पिओमध्ये एक डबल बॅरेल लोडेड गन आढळली होती. यात पाच गोळ्या होत्या. घटनास्थळी दोन दांडगीही पोलिसांना मिळाली. पाच वाहनांसह त्यातील हत्यारे पोलिसांनी जप्त केली आहेत. अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त (नार्थईस्‍ट) गुरिकबाल सिंह सिद्धू म्हणाले की, फॉरेन्सिक तज्ज्ञानी परिसराची पाहणी केली आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरु असतानाच सागर नावाच्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून त्याच्या हत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

Olympian Wrestler Sushil Kumar Named In FIR Over Murder At Delhi Stadium