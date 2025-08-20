क्रीडा

India Shooting Medals : 'ऑलिंपिक पदकविजेती मनू भाकरला ब्राँझ'; रश्मिकाला ज्युनियर विभागात सुवर्ण, ११ पदकांवर मोहर

India 11 Medals in Shooting : रश्मिका सहगल हिने महिलांच्या ज्युनियर विभागातील पिस्तूल प्रकारात २४१.९ गुणांची कमाई करीत सुवर्णपदकाची माळ आपल्या गळ्यात घातली. रश्मिका सहगल हिने पात्रता फेरीमध्ये ५८२ गुणांची कमाई केली होती.
11 Medals for India: Manu Bhaker Adds Bronze, Rashmika Shines with Gold
11 Medals for India: Manu Bhaker Adds Bronze, Rashmika Shines with Goldesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्‍यामकेंट (कझाकस्तान): भारतीय नेमबाजांची आशियाई नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धेतील पदकांची लयलूट मंगळवारीही कायम राहिली. पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावणारी मनू भाकर हिने महिलांच्या १० मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात ब्राँझपदक पटकावले. रश्मिका सहगल हिने ज्युनियर महिला विभागात एअर पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदकाला गवसणी घातली.

Loading content, please wait...
sports
olympiad
county championship
bronze medal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com