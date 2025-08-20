India Shooting Medals : 'ऑलिंपिक पदकविजेती मनू भाकरला ब्राँझ'; रश्मिकाला ज्युनियर विभागात सुवर्ण, ११ पदकांवर मोहर

श्यामकेंट (कझाकस्तान): भारतीय नेमबाजांची आशियाई नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धेतील पदकांची लयलूट मंगळवारीही कायम राहिली. पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावणारी मनू भाकर हिने महिलांच्या १० मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात ब्राँझपदक पटकावले. रश्मिका सहगल हिने ज्युनियर महिला विभागात एअर पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदकाला गवसणी घातली..मनू भाकर हिने महिलांच्या १० मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात २१९.७ गुणांची कमाई करीत ब्राँझपदकाची कमाई केली. चीनच्या कियांके मा हिने २४३.२ गुणांची कमाई करीत सुवर्णपदकावर हक्क सांगितला. कोरियाच्या जिन यांग हिने २४१.६ गुणांची कमाई करीत रौप्यपदक पटकावले..सांघिक प्रकारात ब्राँझपदकभारतीय महिला नेमबाजांनी महिलांच्या सांघिक प्रकारातही ब्राँझपदक आपल्या नावावर केले. मनू भाकर हिने ५८३ गुणांची कमाई केली. तिने पलक (५७३ गुण) व सुरुची सिंग (५७४ गुण) या दोघींच्या साथीने एअर पिस्तूल प्रकारात ब्राँझपदकावर नाव कोरले..ज्युनियर विभागातही यशरश्मिका सहगल हिने महिलांच्या ज्युनियर विभागातील पिस्तूल प्रकारात २४१.९ गुणांची कमाई करीत सुवर्णपदकाची माळ आपल्या गळ्यात घातली. रश्मिका सहगल हिने पात्रता फेरीमध्ये ५८२ गुणांची कमाई केली होती. रश्मिका हिने वंशिका चौधरी व मोहिनी सिंग यांच्या साथीने महिलांच्या सांघिक विभागातही सुवर्णपदक पटकावले. वंशिका चौधरी हिने ५७३ गुणांची आणि मोहिनी सिंग हिने ५६५ गुणांची कमाई केली..११ पदकांवर मोहरभारतीय नेमबाजांनी आशियाई अजिंक्यपद नेमबाजी स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत पदकांची लयलूट केली आहे. भारतीय नेमबाजांनी पाच सुवर्णपदकांवर निशाणा साधला असून दोन रौप्य व चार ब्राँझपदकांची कमाईही त्यांना करता आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.