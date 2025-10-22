Neeraj Chopra : 'गोल्डन बॉय' नीरजची भारतीय सैन्यदलात लेफ्टनंट कर्नल पदावर नियुक्ती, Video

नवी दिल्ली: ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा याचा लेफ्टनंट कर्नल (मानद) पदग्रहण समारंभ बुधवारी पार पडला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या समारंभात नीरजला हा सन्मान देण्यात आला. नीरज २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी नायब सुभेदार पदावर ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर म्हणून भारतीय सैन्यात रुजू झाला होता..दोन वर्षांनंतर त्याला अॅथलेटिक्समधील कामगिरीसाठी अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते आणि त्यानंतर २०२१ मध्ये खेलरत्न पुरस्कार मिळाला. २०२१ मध्ये नीरजला सुभेदार पदावरही बढती देण्यात आली. टोकियो २०२० ऑलिम्पिकमध्ये ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर, २७ वर्षीय भारतीय खेळाडूला २०२२ मध्ये भारतीय सैन्याचा सर्वोच्च Param Vishisht Seva Medal देण्यात आला..२०२२ मध्ये त्याला सुभेदार मेजर पदावर बढती देण्यात आली आणि त्याच वर्षी त्याला भारतातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री मिळाला. जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतही त्याने २०२२ मध्ये रौप्यपदक जिंकले होते आणि पुढच्याच वर्षी त्याने त्याचे सुवर्णपदकात रुपांतर केले. २०२२ मध्ये डायमंड लीग जिंकणारा तो पहिला भारतीय ठरला. त्यानंतर २०२३, २०२४ व २०२५ मध्ये रौप्यपदकं जिंकली. .हरियाना येथे जन्मलेल्या नीरजने भारतीय क्रीडा क्षेत्रात एक क्रांती घडवली.. ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या इतिहासात मैदानी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला. २०२० मध्ये त्याने सुवर्णपदक जिंकून हा इतिहास घडवला आणि त्यानंतर भालाफेकीबाबत लोकांची उत्सुकता वाढली. आज नीरजच्या नावाने भालाफेकीची राष्ट्रीय स्पर्धा होते. त्यानंतर २०२४ मध्ये नीरज पुन्हा फायनलमध्ये पोहोचला होता, परंतु त्याला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. सलग दोन ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये पदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला. .त्याआधी राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धेत २०१८ मध्ये सुवर्णपदकं जिंकली. त्याशिवाय आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा, दक्षिण आशियाई स्पर्धेतही सुवर्णपदक त्याने जिंकले. २०१६ मध्ये २०वर्षांखालील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत नीरजने वर्ल्ड रेकॉर्डसह सुवर्णपदक पटकावले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.