Pakistan Hockey : खरं बोलण्याची शिक्षा! पाकिस्तानच्या कर्णधारावर दोन वर्षांची बंदी, तर बोर्डाच्या प्रमुखांचा राजीनामा

Pakistan hockey captain Imad Butt banned for exposing government: पाकिस्तान हॉकीमध्ये मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय वाद उफाळून आला आहे. राष्ट्रीय संघाच्या कर्णधाराने बोर्डाविरोधात गंभीर आरोप केल्यानंतर त्याच्यावर तब्बल दोन वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या क्रीडा वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
Pakistan Hockey Captain Imad Butt Banned for 2 Years

Swadesh Ghanekar
Why Pakistan hockey chief resigned after controversy? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (PHF)चे अध्यक्ष तारिक बुगती यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे आणि राष्ट्रीय संघाचा कर्णधार इमाद बटवर दोन वर्षांची बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. त्याला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हॉकी खेळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. प्रो हॉकी लीगसाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेलेल्या पाकिस्तानी संघाला बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागला होता. खेळाडूंवर भांडी धुवायची नामुष्की ओढावली होती.

