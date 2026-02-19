Pakistan Hockey : खरं बोलण्याची शिक्षा! पाकिस्तानच्या कर्णधारावर दोन वर्षांची बंदी, तर बोर्डाच्या प्रमुखांचा राजीनामा

Why Pakistan hockey chief resigned after controversy? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (PHF)चे अध्यक्ष तारिक बुगती यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे आणि राष्ट्रीय संघाचा कर्णधार इमाद बटवर दोन वर्षांची बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. त्याला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हॉकी खेळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. प्रो हॉकी लीगसाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेलेल्या पाकिस्तानी संघाला बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागला होता. खेळाडूंवर भांडी धुवायची नामुष्की ओढावली होती. .लाहोरमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना बुगती यांनी पंतप्रधानांना राजीनामा पाठवल्याचे सांगितले. पद सोडण्यापूर्वी त्यांनी इमाद बट याच्यावर पुढील दोन वर्षे कोणत्याही प्रकारची हॉकी खेळण्यास बंदी घातली. पाकिस्तान हॉकी संघाच्या अलिकडच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याभोवती वाद निर्माण झाला होता, जिथे गैरव्यवस्थापन आणि प्रशासकीय अपयशाचे आरोप समोर आले होते. बुगती यांनी पंतप्रधान आणि फील्ड मार्शल यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची विनंती केली..पाकिस्तानी खेळाडूंवर 'भांडी' घासण्याची वेळ, हॉटेलमध्ये राहण्याचे पैसे नाही भरले अन्... कर्णधाराला संताप अनावर, बोर्डावर केले आरोप."मी पंतप्रधान आणि फील्ड मार्शल, यांना प्रो लीग दौऱ्यातील अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची विनंती करतो. जो कोणी जबाबदार असेल त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे," असे बुगती म्हणाले..ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान हॉटेल बुकिंगसाठी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (PSB) वेळेवर निधी देण्यात अयशस्वी ठरला. ज्यामुळे संघासाठी लॉजिस्टिक समस्या निर्माण झाल्या, असा आरोप बगुती यांनी केला . "पीएसबीच्या विलंबामुळे, ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान आम्हाला गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागले. त्यावेळी फेडरेशनकडे स्वतःहून सर्वकाही व्यवस्थापित करण्यासाठी पुरेसे निधी नव्हते," असे त्यांनी सांगितले..बुगती यांनी पुढे सांगितले की, संपूर्ण वेळापत्रक राणा मुजाहिद यांनी क्रीडा मंडळाला सादर केले आहे आणि आगामी पात्रता फेरीत संघ चांगली कामगिरी करेल असा विश्वास व्यक्त केला. बगुती यांच्या कार्यकाळात पाकिस्तानचे जागतिक क्रमवारीत १८ व्या स्थानावरून १३ व्या स्थानावर सुधारणा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.