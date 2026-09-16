क्रीडा

पाकिस्तानचं नवीन नाटक! PCB नंतर आता हॉकी संघाने भारतात येण्यास दिला नकार; म्हणतात, आमच्या खेळाडूंना सुरक्षित वातावरण हवंय...

Asian Hockey Champions Trophy 2026 : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेटमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आता हॉकीमध्येही दोन्ही देशांच्या सहभागाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेसाठी पाकिस्तान हॉकी संघाच्या भारत दौऱ्यावर सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे.
Asian Hockey Champions Trophy 2026

Asian Hockey Champions Trophy 2026 latest update

esakal

Swadesh Ghanekar
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Asian Hockey Champions Trophy 2026 latest update: भारत-पाकिस्तान यांच्यातील राजकीय संबंधाचे पडसाद खेळाच्या मैदानावरही उमटलेले अनेकदा पाहायला मिळाले आहेत. India vs Pakistan यांच्यातील द्विदेशीय क्रिकेट मालिका केव्हाच बंद झालीय, पण आयसीसीच्या व आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या स्पर्धेत उभय संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतात. पण, संबंध कितीही बिघडलेले असले तरी अन्य खेळांमध्ये वाद फार दिसलेला नाही. पण, आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या ( PCB ) नखऱ्यानंतर पाकिस्तान हॉकी संघालाही खुमखूमी आली आहे.

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