पाकिस्तानचं नवीन नाटक! PCB नंतर आता हॉकी संघाने भारतात येण्यास दिला नकार; म्हणतात, आमच्या खेळाडूंना सुरक्षित वातावरण हवंय...

Asian Hockey Champions Trophy 2026 latest update: भारत-पाकिस्तान यांच्यातील राजकीय संबंधाचे पडसाद खेळाच्या मैदानावरही उमटलेले अनेकदा पाहायला मिळाले आहेत. India vs Pakistan यांच्यातील द्विदेशीय क्रिकेट मालिका केव्हाच बंद झालीय, पण आयसीसीच्या व आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या स्पर्धेत उभय संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतात. पण, संबंध कितीही बिघडलेले असले तरी अन्य खेळांमध्ये वाद फार दिसलेला नाही. पण, आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या ( PCB ) नखऱ्यानंतर पाकिस्तान हॉकी संघालाही खुमखूमी आली आहे. .भारतात २७ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत होणाऱ्या आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेत खेळण्यास पाकिस्तानी हॉकी संघाने नकार दिला आहे. पाकिस्तान संघाचे सामने तटस्थ ठिकाणी हलवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहीउद्दीन अहमद वानी यांनी अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की,"पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनने आशियाई हॉकी फेडरेशनला 'पुरुष आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२६'ही स्पर्धा दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याची किंवा पाकिस्तानचे सर्व सामने तटस्थ ठिकाणी आयोजित करण्याची अधिकृत विनंती केली आहे.".BCCI ची मोठी घोषणा! WPL 2027 च्या तारखा जाहीर; २८ ऑक्टोबरला ऑक्शन, फ्रँचायझीला या महिन्याची दिलीय डेडलाईन, नेमकं काय? ."पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील सध्याची संवेदनशील द्विपक्षीय परिस्थिती व सुरक्षेचे वातावरण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपल्या राष्ट्रीय खेळाडूंना आणि अधिकाऱ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि अनुकूल वातावरण मिळावं, ही आमची इच्छा आहे, " असेही त्यात पुढे म्हटले आहे.."पाकिस्तान आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि जागतिक स्तरावर हॉकीच्या प्रसारासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. भारतासह सर्व 'एफआयएच' (FIH) सदस्य देशांविरुद्ध खेळण्यासाठी आम्ही तयार आहोत आणि खेळाला राजकारणापासून दूर ठेवण्याच्या तत्त्वावर ठाम आहोत. आशियाई हॉकी फेडरेशन तटस्थ ठिकाणाच्या आमच्या सन्मानजनक प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करेल, अशी आम्हाला तीव्र आशा आहे," असा विश्वास व्यक्त त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.