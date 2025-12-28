क्रीडा
पाकिस्तानी खेळाडूने भारताची जर्सी घातली, तिरंगाही खांद्यावर घेतला; देशाच्या बोर्डाकडून झाली मोठी कारवाई
Pakistan Bans Kabaddi Player Ubaidullah Rajput: पाकिस्तानच्या कबड्डीपटूने एका स्पर्धेत भारताची जर्सी घातल्याने आणि तिरंगा फडकावल्याने त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
Summary
पाकिस्तानचा आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपटू उबैदुल्ला राजपूत याच्यावर मोठी कारवाई झाली आहे.
बहरीनमध्ये एका स्पर्धेत भारताची जर्सी घालून तिरंगा फडकवल्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशनने कारवाईबाबत बैठक घेत निर्णय घेतला.