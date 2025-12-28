Ubaidullah Rajput

पाकिस्तानी खेळाडूने भारताची जर्सी घातली, तिरंगाही खांद्यावर घेतला; देशाच्या बोर्डाकडून झाली मोठी कारवाई

Pakistan Bans Kabaddi Player Ubaidullah Rajput: पाकिस्तानच्या कबड्डीपटूने एका स्पर्धेत भारताची जर्सी घातल्याने आणि तिरंगा फडकावल्याने त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
  • पाकिस्तानचा आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपटू उबैदुल्ला राजपूत याच्यावर मोठी कारवाई झाली आहे.

  • बहरीनमध्ये एका स्पर्धेत भारताची जर्सी घालून तिरंगा फडकवल्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

  • पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशनने कारवाईबाबत बैठक घेत निर्णय घेतला.

