Abrar Ahmed Video : भारताच्या 'गब्बर' ला बुक्क्याने मारायची इच्छा! मुंडी हलवणाऱ्या पाकिस्तानानी खेळाडूचं धाडस ऐका...

Pakistan Spinner’s Shocking Statement Goes Viral : एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना अबरार अहमदने हे विधान केलं. अनेकांनी त्याचं हे विधान चिथावणीखोर असल्याचं म्हटलं आहे. तर काहींनी हे विधान हलक्यात घेतलं आहे.
Pakistan spinner Abrar Ahmed has stirred controversy : आपल्या अनोख्या सेलिब्रेशनमुळे चर्चेत असलेला पाकिस्तानचा गोलंदाज अबरार अहमद पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. यावेळी त्याने भारताचा माजी क्रिकेटपटू शिखर धवनबरोबर बॉक्सिंग खेळण्याची इच्छा व्यक्ती केली आहे. या विधानानंतर आता क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. अनेकांनी त्याचं हे विधान चिथावणीखोर असल्याचं म्हटलं आहे. तर काहींनी हे विधान हलक्यात घेतलं आहे.

