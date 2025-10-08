Abrar Ahmed Video : भारताच्या 'गब्बर' ला बुक्क्याने मारायची इच्छा! मुंडी हलवणाऱ्या पाकिस्तानानी खेळाडूचं धाडस ऐका...

Pakistan spinner Abrar Ahmed has stirred controversy : आपल्या अनोख्या सेलिब्रेशनमुळे चर्चेत असलेला पाकिस्तानचा गोलंदाज अबरार अहमद पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. यावेळी त्याने भारताचा माजी क्रिकेटपटू शिखर धवनबरोबर बॉक्सिंग खेळण्याची इच्छा व्यक्ती केली आहे. या विधानानंतर आता क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. अनेकांनी त्याचं हे विधान चिथावणीखोर असल्याचं म्हटलं आहे. तर काहींनी हे विधान हलक्यात घेतलं आहे. .एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना अबरार अहमदने हे विधान केलं. यावेळी अॅंकरने त्याला विचारलं की “जगातील असा कोणता खेळाडू आहे, ज्याच्या तुम्हाला खूप राग येतो आणि ज्याच्याशी तुम्हाला बॉक्सिंग करायची आहे?” यावर अबरारने उत्तर दिले, “मी बॉक्सिंग करायला तयार आहे पण माझ्यासमोर शिखर धवन असायला हवा, अशी माझी इच्छा आहे!” त्यानंतर अॅंकरने म्हणाली, की, “ओहो! शिखर धवन, तू तयार आहे का?”.Shikhar Dhawan Video: 'एकतर चुकीच्या वेळी आणि ठिकाणी तू...' भारत - पाकिस्तान WCL सामन्याच्या प्रश्नावर शिखर भडकला.या विधानानंतर आता चांगली खबळबळ उडाली आहे. काही चाहते याला मजामस्तीचा भाग म्हणून घेत आहेत. तर काहींनी याला अनावश्यक आणि चिथावणी देणारे वक्तव्य असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे..दरम्यान, 27 वर्षीय अबरार अहमद हा पाकिस्तानचा लेगस्पिनर आहे. तो गोलंदाजीबरोबरच मैदानावरील अनोख्या सेलिब्रेशनसाठी ओळखला जातो. विशेषतः भारताविरुद्धच्या सामन्यांमध्ये त्याचा उत्साह आणि विकेट घेतल्यानंतर मान हलवत डोळ्यांनी व्यक्त केलेली अदा प्रसिद्ध आहे..Shikhar Dhawan: 'देशापेक्षा मोठं काहीच नाही...', पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यावर शिखरचा बहिष्कार; काय म्हणालाय, वाचा.यावर्षी चॅम्पियन्स ट्रॉफीत त्याने शुभमन गिलला आणि संजू सॅमसनला बाद केल्यानंतरही त्याच्या खास शैलीत सेलिब्रेशन केलं होतं. अबरार अहमदने पाकिस्तानसाठी १० कसोटी सामने खेळले असून ४६ विकेट्स घेतल्या आहेत. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये त्याने ११ सामन्यांत १८ विकेट्स तर २३ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये त्याने २९ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.