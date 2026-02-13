पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिक अनोख्या बॉलिंग अॅक्शनमुळे चांगलाच चर्चेत आहे. सध्या सुरु असलेल्या टी-२० स्पर्धेत त्याने एकमेव सामना खेळूला असून ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याची गोलंदाजी भारतीय फलंदाजांसाठी अडचणीची ठरू शकते अशी क्रिकेटवर्तुळात चर्चा सुरु आहे. महत्त्वाचे म्हणजे तो आपल्या बॉलिंग अॅक्शनमुळे चर्चेत असला तरी त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्षही एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही. धोनीवरील चित्रपटामुळे आपलं आयुष्य बदललं असं तो मानतो. .उस्मान तारिकची गोलंदाजी अॅक्शन अत्यंत वेगळी आहे. तो साइड-आर्म बॉलिंग करतो. तसेच बॉल सोडण्याआधी तो थोडावेळ थांबतो. त्यामुळे बॉल कधी कधी मंद गतीने येतो, तर कधी अचानक वेगाने येतो. तसेच टर्नही घेतो. त्यामुळे फलंदाजांना अडचणीचा सामना करावा लागतो. या अॅक्शनमागील कारणही अनोखेच आहे.एका मुलाखतीत उस्मानने सांगितले की “माझ्या हातात दोन कोपरांसारखी रचना आहे. माझा हात नैसर्गिकरीत्या वाकतो. माझी वैद्यकीय तपासणी झाली असून क्लिअरन्स देण्यात आलं आहे. लोकांना वाटतं मी हात वाकवतो, पण ते नैसर्गिक आहे”.PAK vs AUS: अरे हा फेकाड्या आहे! पाकिस्तानी गोलंदाजावर भडकला कॅमेरून ग्रीन, ICC ला दिसत नाही का? Video Viral.मीडिया रिपोर्टनुसार, तो पूर्वी दुबईमध्ये सेल्समन म्हणून नोकरी करत होता. नोकरी चांगली होती, पण क्रिकेटचं मैदान त्याला खुनावत होतं. दरम्यानच्या काळात त्याने 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' हा चित्रपट बघितला. चित्रपटात धोनीने ज्याप्रकारे तिकीट कलेक्टरची नोकरी सोडून क्रिकेट निवडलं हे बघून तो प्रेरित झाला आणि त्याने नोकरी सोडत पाकिस्तानात जाण्याचा निर्णय घेतला..Viral Video: पाकिस्तानने ICC ला गुडघे टेकायला लावले? मोहसीन नक्वीच्या शेजारी बसलेल्या व्यक्तीला पाहा, उत्तर मिळेल.पाकिस्तानमध्ये परतताच त्याने आपल्या खेळावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रीत केलं. प्रचंड मेहनत घेतली. आज पाकिस्तान संघाचा महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जातं. उस्मान तारिकने वयाच्या २७ व्या वर्षी पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. आतापर्यंत त्याने पाकिस्तानसाठी ४ टी-२० सामने खेळले असून ५.९३ च्या इकॉनॉमीने ११ विकेट्स घेतल्या आहेत. एका डावात ४ विकेट्स घेण्याची कामगिरीही त्याने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.