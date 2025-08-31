क्रीडा

IND vs PAK, Hockey: ज्युनियर वर्ल्डकप हॉकीसाठी पाकिस्तानचा संघ भारतात येणार!

Junior Hockey World Cup, India vs Pakistan: ज्युनियर वर्ल्डकप हॉकी स्पर्धेसाठी पाकिस्तानचा संघ भारतात येणार आहे. पाकिस्तानने आशिया कपमधून माघार घेतल्यानंतर त्यांच्या सहभागाबाबत शंका होती, परंतु आता त्यांनी भारतात येण्याची खात्री दिली आहे.
India Junior Hockey
India Junior HockeySakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on
Summary

  • पाकिस्तानचा संघ भारतात होणाऱ्या ज्युनियर वर्ल्डकप हॉकी स्पर्धेत सहभागी होणार आहे.

  • पाकिस्तानने आशिया कपमधून माघार घेतल्यानंतर त्यांच्या सहभागाबाबत शंका होती, परंतु आता त्यांनी भारतात येण्याची खात्री दिली आहे.

  • सरकारने त्यांच्या व्हिसालाही मंजुरी दिली आहे.

Loading content, please wait...
hockey
International Hockey Federation
India vs Pakistan
Indian Men's Hockey Team

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com