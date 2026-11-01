PAK vs SL Final: एका सामन्यात ६५६ धावा अन् १० विक्रमांचा धुरळा! भारताचा २४ वर्षांपूर्वीचा विश्वविक्रम मोडला; नेमकं काय घडलं?

पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात झालेल्या त्रिकोणी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात धावांचा अक्षरशः पाऊस पडला. दोन्ही संघांनी मिळून तब्बल ६५६ धावा केल्याने एकदिवसीय क्रिकेटमधील अनेक जुने विक्रम मोडीत निघाले. विशेष म्हणजे, भारताने २००२ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध केलेल्या २४ वर्षांपूर्वीच्या विश्वविक्रमालाही पाकिस्तानने मागे टाकले. श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करताना कमिंदू मेंडिसच्या शतकी खेळीच्या जोरावर ३२५ धावांचे आव्हान उभे केले. प्रत्युत्तरात यजमान पाकिस्तानने अवघ्या ४९ व्या षटकात सात गडी गमावत हे लक्ष्य पूर्ण केले..पाकिस्तानच्या विजयाचा प्रमुख शिल्पकार सलामीवीर फखर जमान ठरला. त्याने ९९ चेंडूंचा सामना करताना ११ चौकार आणि सहा उत्तुंग षटकारांच्या मदतीने १२७ धावांची शानदार खेळी केली. या सामन्यातील विक्रमी धावसंख्येमुळे एकूण १० महत्त्वपूर्ण विक्रमांची नोंद झाली..भारताचा २४ वर्षांपूर्वीचा विक्रम पाकिस्तानने मोडलाएकदिवसीय क्रिकेटच्या अंतिम सामन्यात सर्वाधिक लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करण्याच्या विक्रमाची पाकिस्तानने बरोबरी केली. यापूर्वी २००२ मध्ये नेटवेस्ट त्रिकोणी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात भारताने इंग्लंडविरुद्ध ३२६ धावांचे लक्ष्य गाठले होते. आता पाकिस्ताननेही तेवढेच मोठे लक्ष्य यशस्वीरीत्या पार केले आहे. पुरुषांच्या एकदिवसीय बाद फेरीतील सामन्यांमध्येही हा संयुक्तपणे सर्वाधिक यशस्वी लक्ष्याचा पाठलाग ठरला आहे.श्रीलंकेविरुद्ध पाकिस्तानने केलेला हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा यशस्वी धावांचा पाठलाग आहे. या यादीत पाकिस्तानच अव्वल स्थानी असून, २०२३ च्या विश्वचषकात संघाने ३४५ धावांचे लक्ष्य गाठले होते..एकाच अंतिम सामन्यात ६५६ धावांचा नवा विक्रमपाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील अंतिम सामन्यात एकूण ६५६ धावा झाल्या. एकदिवसीय क्रिकेटच्या कोणत्याही अंतिम सामन्यात नोंदवली गेलेली ही आतापर्यंतची सर्वाधिक धावसंख्या आहे. यापूर्वी २००२ च्या नेटवेस्ट त्रिकोणी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात भारत आणि इंग्लंडने मिळून ६५१ धावा केल्या होत्या. आता हा विक्रमही मागे पडला आहे. पुरुषांच्या एकदिवसीय बाद फेरीतील सामन्यांमध्ये ६५६ धावांची ही एकूण धावसंख्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.याशिवाय, २०१७ नंतर पाकिस्तानने प्रथमच एकदिवसीय क्रिकेटमधील बहुराष्ट्रीय स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवले..SA vs AUS, 3rd Test: रबाडाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् द. आफ्रिकेचा ऑस्ट्रेलियाला दणका; मालिका जिंकून WTC Points Table मध्येही केला उलटफेर.फखर जमानच्या नावावरही विक्रमांची नोंदफखर जमानने आतापर्यंत खेळलेल्या तीन एकदिवसीय अंतिम सामन्यांमध्ये दोन शतके झळकावली आहेत. यापूर्वी २०१७ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात भारताविरुद्ध त्याने शतक केले होते. एकदिवसीय अंतिम सामन्यांमध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक शतके करणारा तो पाकिस्तानचा दुसरा फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी सईद अन्वरनेही अशी कामगिरी केली होती.तसेच, एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये ३०० पेक्षा अधिक धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना फखरने आतापर्यंत चार शतके झळकावली आहेत. पाकिस्तानच्या फलंदाजांमध्ये हा सर्वाधिक आकडा आहे. त्याने बाबर आझम आणि युनिस खान यांना मागे टाकले. या दोघांच्या नावावर प्रत्येकी तीन शतके आहेत..अराफात मिन्हास आणि कमिंदू मेंडिस यांची कामगिरीपाकिस्तानचा अराफात मिन्हास याने आपल्या आठ सामन्यांच्या एकदिवसीय कारकिर्दीत आतापर्यंत दोनदा पन्नासहून अधिक धावा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, त्याने दोन वेळा एका डावात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक बळी घेण्याची कामगिरीही केली आहे. नामिबियाचा जेजे स्मिट हा एकमेव खेळाडू आहे, ज्याने आपल्या पहिल्या दहा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकापेक्षा अधिक अर्धशतकी खेळी आणि एकापेक्षा अधिक वेळा पाच बळी घेण्याची कामगिरी केली आहे.दुसरीकडे, श्रीलंकेच्या कमिंदू मेंडिसने केलेल्या १३१ धावा एकदिवसीय अंतिम सामन्यांमधील श्रीलंकेच्या फलंदाजाची तिसरी सर्वोत्तम वैयक्तिक धावसंख्या ठरली. या यादीत सनथ जयसूर्या अव्वल स्थानी आहे. त्याने २००० च्या कोका-कोला चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात भारताविरुद्ध १८९ धावा केल्या होत्या. तर १९९८ मध्ये लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या एमिरेट्स त्रिकोणी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात मार्वन अटापट्टूने नाबाद १३२ धावा करत दुसरे स्थान मिळवले होते..Rohit Sharma 45 story: हिटमॅनच्या जर्सीवर '४५' नंबर कसा आला? आधी द्रविडचा अडथळा अन् मग आईचा सल्ला आला कामी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.