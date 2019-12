हिंदू असल्याने कनेरियावर अन्याय केला असता तर...; मियाँदादची जहरी टीका

पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज 'रावळपिंडी एक्सप्रेस' शोएब अख्तरने फिरकीपटू दानिश कनेरियाबद्दल मोठा खुलासा केल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमधील क्रिकेटविश्व सध्या ढवळून निघाले आहे.

या प्रकरणी माध्यमांशी बोलताना शोएब खरं बोलत असल्याची प्रतिक्रिया दानिश कनेरियाने दिल्यानंतर उलट हे प्रकरण पुन्हा जोर धरू लागले आहे.

या प्रकरणात आता आपल्या वादग्रस्त विधानांसाठी प्रसिद्ध असलेले पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू जावेद मियाँदाद यांनी उडी घेतली आहे. दानिश हा पैशांसाठी काहीही बोलू शकतो, अशी जहरी टीका मियाँदाद यांनी केली आहे.

'पीटीआय'शी बोलताना ते पुढे म्हणाले, ''कनेरिया जे बोलत आहे ते पूर्णपणे खोटे आहे. हिंदू असल्याने त्याच्यावर जर अन्याय झाला असता, तर तो दहा वर्षे संघातर्फे कसा काय खेळू शकला असता? खोटे बोलून कनेरिया पाकिस्तानच्या मिठाला जागला नाही. फिक्सिंगप्रकरणी त्याच्यावर बंदी घालण्यात आली. तेव्हाच त्याचं क्रिकेटमधील महत्त्व संपलं. आणि महत्त्वाची गोष्ट ही की, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या खेळाडूवर लोक विश्वास ठेवत आहेत.''

It's not happening for the first time when pak cricketers attacked hindu players. Listen how #ShoaibAkhtar is explaining pakistan cricketers mistreated former spinner #danishkaneria because he was a "HINDU". pic.twitter.com/5qMtLJ9mLR

— Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) December 26, 2019