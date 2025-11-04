World Cup उंचावणाऱ्या हातांना लागणार मेंहदी, स्मृती मानधनाच्या घरी आता लगीनघाई, कधी होणार विवाह?

सांगली : विश्वचषक महिला क्रिकेट स्पर्धेचा चषक उंचावणाऱ्या हातांना आता मेहंदी लागणार आहे. होय, सांगलीची स्मृती आता लवकरच इंदूरची सूनबाई होणार आहे. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सांगलीतच तिचा लग्नसोहळा संपन्न होणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. संगीतकार, निर्माता पलाश मुच्छलसोबत ती लग्नगाठ बांधणार आहे. .भारतीय संघाने पहिल्यांदाच विश्वचषकावर आपले नाव कोरत इतिहास घडवला आहे. विश्वचषकावर नाव कोरल्यानंतर मैदानात स्मृतीने जल्लोष केलाच, शिवाय एका गोष्टीने साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. ते म्हणजे, तिचा नियोजित वर पलाश मुच्छल हाही तेथे हजर होता. त्याने स्मृतीला अलिंगन देत अभिनंदन केले. तिच्या खांद्यावर तिरंगा पांघरत तिला शुभेच्छा दिल्या..Video: विश्वविजेत्या Smriti Mandhana च्या खांद्यावर होणाऱ्या नवऱ्यानं अभिमानाने टाकला भारताचा तिरंगा , पाहा तो गोड क्षण.प्राथमिक माहितीनुसार, स्मृती मानधना ही नोव्हेंबरच्या २० तारखेला लग्नबंधनात अडकणार असल्याचे वृत्त आहे. तिचा विवाह सांगली-पेठ रस्त्यावर तिने नव्यानेच बांधलेल्या बंगल्यात अगदी मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत होणार अससल्याची माहिती आहे. सांगली हे स्मृतीचे मूळ गाव आहे..स्मृती आणि पलाश मुच्छल यांनी २०१९ मध्ये ऐकमेकांना डेट करणं सुरू केलं होतं. जुलै २०२४ मध्ये त्यांच्या नात्याला पाच वर्षे पूर्ण झाली. त्या दिवशी त्यांनी अधिकृतपणे त्यांच्या नात्याची घोषणा केली. त्याच वेळी त्यांनी लवकरच लग्न करण्याची त्यांची योजनादेखील जाहीर केली. त्यांचा लग्न समारंभ २० नोव्हेंबर रोजी सांगली येथे सुरू होतील. मुंबईत जन्मलेल्या स्मृतीचे बालपण सांगलीत गेले..IND vs AUS Semi Final : हे, बरोबर नाय...! Smriti Mandhana अम्पायरवर नाराज झाली, ऑस्ट्रेलियाची चतुराई की भारताचं दुर्भाग्य?.स्मृतीने सांगलीतील माधवनगर येथे शिक्षण घेतले. वयाच्या दोन वर्षांच्या असताना ती तिच्या कुटुंबासह शहरात राहायला आली. तिचे कुटुंब पारंपारिक विधींनुसार खासगी पार्टीसह येथे लग्न समारंभाची सुरुवात करण्याची तयारी करत आहे. पलाशची बहीण पलक मुच्छल हिनेही अलीकडेच स्मृतीचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.