World Cup उंचावणाऱ्या हातांना लागणार मेंहदी, स्मृती मानधनाच्या घरी आता लगीनघाई, कधी होणार विवाह?

Palash Muchhal and Smritis Wedding : भारतीय संघाने पहिल्यांदाच विश्वचषकावर आपले नाव कोरत इतिहास घडवला आहे. विश्वचषकावर नाव कोरल्यानंतर मैदानात स्मृतीने जल्लोष केला. आता तिच्या घरी लगीन घाई सुरु झाली आहे. लग्नाची तारीखही समोर आली आहे.
Shubham Banubakode
सांगली : विश्वचषक महिला क्रिकेट स्पर्धेचा चषक उंचावणाऱ्या हातांना आता मेहंदी लागणार आहे. होय, सांगलीची स्मृती आता लवकरच इंदूरची सूनबाई होणार आहे. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सांगलीतच तिचा लग्नसोहळा संपन्न होणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. संगीतकार, निर्माता पलाश मुच्छलसोबत ती लग्नगाठ बांधणार आहे.

