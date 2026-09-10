Para Archery WORLD SERIES 2026: शीतल देवीने शूटऑफमध्ये जिंकला थरार अन् हरविंदर-भावनाने चीनला ६-० ने हरवलं; भारताच्या खात्यात दोन सुवर्णपदकं

अहमदाबाद : भारताच्या तिरंदाजांनी अहमदाबाद येथे पार पडलेल्या जागतिक पॅरा मालिकेत घवघवीत यश संपादन केले. शीतल देवी हिने महिलांच्या कंपाउंड प्रकारात आणि हरविंदर सिंग-भावना यांनी रिकर्व्ह मिश्र प्रकारात सुवर्णपदक पटकावताना उल्लेखनीय कामगिरी केली. शीतल देवी हिला पहिल्या फेरीत पुढे चाल मिळाली. .अव्वल मानांकित शीतल देवी हिच्यासमोर लिलियाना लॅकोवा हिचे आव्हान होते. शीतल देवी हिने तिला १४७-१४२ असे पराभूत करीत पुढल्या फेरीत प्रवेश केला. शीतल देवी हिने उपांत्यपूर्व फेरीत जेसिका स्ट्रेटॉन हिला १४५-१४२ असे नमवले. शीतल देवी आणि सरीता या दोन भारतीयांमध्ये उपांत्य लढत पार पडली. या लढतीत शीतल देवी हिने १४५-१४३ अशी बाजी मारली. शीतल देवी हिने सुवर्णपदकासाठीच्या लढतीत कझाकस्तानच्या एझादा सेईडॅन हिला पराभूत केले. .Hockey World Cup: चीनला रोखलं, दक्षिण आफ्रिकेला धूळ चारली; आता इंग्लंडविरुद्ध काय करणार भारतीय महिला हॉकी संघ? दुसऱ्या फेरीचं समीकरण स्पष्ट.शीतल देवी हिने शूटऑफमध्ये विजय साकारला. दोन खेळाडूंमध्ये १४४-१४४ अशी बरोबरी झाल्यानंतर शीतल देवी हिने १०-९ असे यश मिळवले. सरिताला ब्राँझपदक महिलांच्या कंपाउंड प्रकारात शीतल देवी हिने सुवर्णपदक पटकावले असतानाच याच प्रकारात भारताच्या सरिताने ब्राँझपदकाला गवसणी घातली. सरिताने अंतिम लढतीत ज्युली चुपिन हिला १४१-१३४ असे पराभूत करीत ब्राँझपदक आपल्या नावे केले..हरविंदर सिंग-भावना या जोडीने रिकर्व्ह मिश्र प्रकारात दमदार कामगिरी केली. भारतीय जोडीने सुवर्णपदकासाठीच्या लढतीत चीनच्या लियांग किऊराँग-झीया लेई या जोडीवर ६-० असा शानदार विजय साकारला व पहिल्या स्थानावर झेप घेतली. भावना, तोमनचा ठसा महिलांच्या रिकर्व्ह प्रकारात दोन भारतीयांमध्ये ब्राँझपदकाची लढत रंगली. .'Smriti Mandhana ला भारतीय संघाची कॅप्टन करा, हरमन आता...' दिग्गज कर्णधाराची BCCI कडे थेट मागणी.भावना हिने राजश्री हिला ६-० असे पराभूत करीत ब्राँझपदकावर नाव कोरले. या प्रकारात लियाँग किऊराँग हिने सुवर्णपदक पटकावले. तसेच सोमायेह रहिमी हिला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. तसेच पुरुषांच्या कंपाउंड प्रकारात तोमनकुमार याने इराकच्या अब्बास काढीम याला नमवत ब्राँझपदकावर हक्क सांगितला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.