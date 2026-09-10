क्रीडा

Para Archery WORLD SERIES 2026: शीतल देवीने शूटऑफमध्ये जिंकला थरार अन् हरविंदर-भावनाने चीनला ६-० ने हरवलं; भारताच्या खात्यात दोन सुवर्णपदकं

SHEETAL DEVI WINS GOLD: अहमदाबाद येथे झालेल्या जागतिक पॅरा तिरंदाजी मालिकेत भारताच्या खेळाडूंनी शानदार कामगिरी केली. शीतल देवीने महिलांच्या कंपाउंड प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले, तर हरविंदर सिंग-भावना जोडीने रिकर्व्ह मिश्र प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले.
Para Archery WORLD SERIES 2026

Para Archery WORLD SERIES 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहमदाबाद : भारताच्या तिरंदाजांनी अहमदाबाद येथे पार पडलेल्या जागतिक पॅरा मालिकेत घवघवीत यश संपादन केले. शीतल देवी हिने महिलांच्या कंपाउंड प्रकारात आणि हरविंदर सिंग-भावना यांनी रिकर्व्ह मिश्र प्रकारात सुवर्णपदक पटकावताना उल्लेखनीय कामगिरी केली. शीतल देवी हिला पहिल्या फेरीत पुढे चाल मिळाली.

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