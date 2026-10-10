Sports Inquiry: निवड प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार;पॅरा नेमबाजांचे पुन्हा आरोप ;क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय यांची घेतली भेट

नवी दिल्ली,: नागोया येथे होणाऱ्या आगामी पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड प्रक्रियेत कथित भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपावरून आंदोलन करणाऱ्या पॅरा नेमबाजांनी शुक्रवारी केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांनी या खेळाच्या प्रशासनातील कथित त्रुटींबाबत चिंता व्यक्त केली..तीन सदस्यीय नेमबाजांच्या शिष्टमंडळाने मंत्र्यांची भेट घेऊन आपले आरोप पुन्हा मांडले. १८ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी पात्रतेचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या चार नेमबाजांना संधी देण्यासाठी भारतीय पॅरालिम्पिक समितीने (पीसीआय) नियम शिथिल केल्याचा आरोप त्यांनी केला.आशियात पॅरा पिस्तूल नेमबाजांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या संदीप कुमारने यापूर्वी निवड प्रक्रियेत पक्षपात झाल्याचा आरोप केला होता. आशियाई क्रमवारीत १४ व्या क्रमांकावर असलेल्या रुद्रांश खंडेलवालची निवड करण्यात आली; मात्र स्वतः संदीप कुमार आणि सध्या आशियात अव्वल क्रमांकावर असलेल्या आकाशला डावलण्यात आल्याचा दावा त्याने केला होता..मंत्र्यांनी नेमबाजांचे म्हणणे ऐकून घेतले असून, त्यांच्या समस्यांवर व्यावहारिक तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या परिस्थितीतून मार्ग कसा काढता येईल, याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे क्रीडा मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.पॅरा नेमबाजांनी पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीच्या निवड प्रक्रियेत कथित आर्थिक भ्रष्टाचार, खंडणी आणि फेरफार झाल्याच्या आरोपांची तातडीने स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली होती..बुधवारी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या महासंचालकांना दिलेल्या निवेदनात नेमबाजांनी पीसीआयचे अधिकारी आणि त्यांच्या नेमबाजी तांत्रिक समितीवर निवड प्रक्रियेदरम्यान ‘बेकायदेशीर आर्थिक वसुली, उघड भ्रष्टाचार’ तसेच क्रीडा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका नेमबाजाने सांगितले, ‘हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चिला गेल्यामुळे आता खेळाडूंची नावे पाठवणे म्हणजे स्वतःचा अपमान करून घेणे, असे पीसीआयला वाटत आहे. “आम्ही कोटा सोडून दिला आहे आणि आता काहीही होऊ शकत नाही,” अशी भूमिका ते घेत आहेत.’.तो पुढे म्हणाला, ‘पीसीआय खेळाडूंना स्पर्धेसाठी पाठवत नसल्यामुळे देशाच्या पदकांच्या संधींना धक्का बसत आहे, हे आम्ही मंत्र्यांना सांगितले. या नुकसानीची भरपाई कोण करणार?’ या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या भारतीय पॅरा खेळाडूंच्या पथकाच्या निरोप समारंभात नेमबाजांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही बैठक झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.