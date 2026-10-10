क्रीडा

Sports Inquiry: निवड प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार;पॅरा नेमबाजांचे पुन्हा आरोप ;क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय यांची घेतली भेट

Para Shooting Selection Controversy, Athletes Meet Sports Minister या प्रकरणात नागोया पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांबाबत पॅरा नेमबाजांनी केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय यांची भेट घेतली.
Para Shooters Meet Union Sports Minister ManSukh Mandaviya Over Alleged Selection Irregularities

Para Shooters Meet Union Sports Minister ManSukh Mandaviya Over Alleged Selection Irregularities

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली,: नागोया येथे होणाऱ्या आगामी पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड प्रक्रियेत कथित भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपावरून आंदोलन करणाऱ्या पॅरा नेमबाजांनी शुक्रवारी केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांनी या खेळाच्या प्रशासनातील कथित त्रुटींबाबत चिंता व्यक्त केली.

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