क्रीडा

Pathum Nissanka : आई फुलं विकायची, वडील ग्राउंडमॅन; कांगारुंची धुलाई करणाऱ्या पथूम निसंकाची संघर्षगाथा

Pathum Nissanka Struggle Story : वर्ल्ड कप स्पर्धेत शतक करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला आहे. त्याच्या या खेळीनंतर सर्वत्र त्याचं कौतुक होत आहे.
Pathum Nissanka Struggle Story

Pathum Nissanka Struggle Story

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अविश्वसनीय झेल आणि त्यानंतर फलंदाजीत कमाल दाखवणाऱ्या पथूम निसंकाने श्रीलंकेला टी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर-८ मध्ये प्रवेश मिळवून दिला आहे. या सामन्यात शतक झळकावत वर्ल्ड कप स्पर्धेत शतक करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला आहे. त्याच्या या खेळीनंतर सर्वत्र त्याचं कौतुक होत आहे. मात्र मैदानावर चमकणाऱ्या या निसंकाने वैयक्तिक आयुष्यात मोठा संघर्ष केला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News in Marathi
Sri Lanka Cricket
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.