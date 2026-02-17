Pathum Nissanka : आई फुलं विकायची, वडील ग्राउंडमॅन; कांगारुंची धुलाई करणाऱ्या पथूम निसंकाची संघर्षगाथा

अविश्वसनीय झेल आणि त्यानंतर फलंदाजीत कमाल दाखवणाऱ्या पथूम निसंकाने श्रीलंकेला टी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर-८ मध्ये प्रवेश मिळवून दिला आहे. या सामन्यात शतक झळकावत वर्ल्ड कप स्पर्धेत शतक करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला आहे. त्याच्या या खेळीनंतर सर्वत्र त्याचं कौतुक होत आहे. मात्र मैदानावर चमकणाऱ्या या निसंकाने वैयक्तिक आयुष्यात मोठा संघर्ष केला आहे. .१८ मे १९९८ रोजी गाले येथे जन्मलेल्या निसांकाचं बालपण अत्यंत गरिबीत गेलं. त्यांचे वडील स्थानिक मैदानावर ग्राउंड्समन म्हणून साफसफाईचं काम करत होते, तर आई मंदिराजवळ फुले विकत होती. घरची परिस्थिती बिटक असतानाही कुटुंबाने त्याच्या क्रिकेटच्या स्वप्नांना पाठिंबा दिला. आपल्या कुटुंबाचा विश्वास सार्थ ठरवत त्याने श्रीलंकन संघात स्थान मिळवलं..टीम इंडियाने वैभव सूर्यवंशीला १९ वर्षांखालील संघात खेळवणे बंद करायला हवं; भारताच्या माजी क्रिकेटपटूचं विधान चर्चेत....कोलंबोच्या सेंट जोसेफ कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असतानाच त्याने क्रिकेटचे धडे गिरवण्यास सुरुवात केली. महाविद्यालयीन स्तरावरच दमदार कामगिरी करत सगळ्याचं लक्ष वेधून घेतलं. त्यानंतर २०१७ मध्ये लिस्ट-ए आणि २०१८ मध्ये टी-२० क्रिकेटमध्ये पदार्पण करत त्याने सातत्यपूर्ण प्रदर्शन केले..मार्च २०२१ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर सातत्याने प्रदर्शन करत संघाला विजय मिळवून दिते. जून २०२२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलं एकदिवसीय शतक झळकावलं तर कसोटीतही सातत्यपूर्ण फलंदाजी केली. तसेच २०२१ च्या टी-20 विश्वचषकातही त्याने प्रभावी कामगिरी केली. आशिया कप २०२५ मध्ये भारताविरुद्ध दमदार फलंदाजी करत शतक झळकावलं..T20 World Cup स्पर्धेतून माघार घेतल्यानंतर बांगलादेशला किती कोटींचा फटका बसेल? आकडा ऐकून थक्क व्हाल!.इतकच नाही, तर २०२५ मध्ये एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये द्विशकत झळकावत नवा विक्रम स्थापित केलं. या कामगिरीसह द्विशकत झळकावणारा तो पहिला श्रीलंकन खेळाडू ठरला. गरिबीशी दोन हात करत मेहनतीच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नाव कमावणारा निसांका आज अनेक तरुणांसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.