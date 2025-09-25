क्रीडा

PKL 12: मैदानात भिडत देवांक दलालने पूर्ण केला बदला, पण सामन्यानंतर खिलाडूवृत्तीनं मन जिंकलं

Devank Dalal’s Revenge: प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामात बंगाल वॉरियर्सने हरियाणा स्टीलर्सवर ५४-४४ असा विजय मिळवून मागील पराभवाचा बदला घेतला. देवांक दलालच्या नेतृत्वात वॉरियर्सने विजय मिळवला आणि जयदीपच्या सेलिब्रेशनला उत्तर दिलं. पण त्यानंतर त्यांच्या कृतीने मन जिंकलं.
Devank Dalal, Manpreet Singh

प्रो कबड्डीच्या ११ व्या हंगामाच्या अंतिम सामन्यात हरियाणा स्टीलर्सने इतिहास रचत आपला पहिला किताब जिंकला. पाटणा पायरेट्सवर त्यांनी अंतिम सामन्यात मात केली होती. त्यावेळी कर्णधार जयदीप दहियाचा “पुस्तकाची पाने उलटण्याचा” हटके सेलिब्रेशन चर्चेचा विषय ठरला, तर कोच मनप्रीत सिंगचा trademark मिशीची पोज हिट झाली होती. मात्र बंगाल वॉरियर्सचा स्टार खेळाडू देवांक दलालसाठी त्या रात्री स्वप्न अपूर्ण राहिलं होतं.

