PKL 12: मैदानात भिडत देवांक दलालने पूर्ण केला बदला, पण सामन्यानंतर खिलाडूवृत्तीनं मन जिंकलं

प्रो कबड्डीच्या ११ व्या हंगामाच्या अंतिम सामन्यात हरियाणा स्टीलर्सने इतिहास रचत आपला पहिला किताब जिंकला. पाटणा पायरेट्सवर त्यांनी अंतिम सामन्यात मात केली होती. त्यावेळी कर्णधार जयदीप दहियाचा “पुस्तकाची पाने उलटण्याचा” हटके सेलिब्रेशन चर्चेचा विषय ठरला, तर कोच मनप्रीत सिंगचा trademark मिशीची पोज हिट झाली होती. मात्र बंगाल वॉरियर्सचा स्टार खेळाडू देवांक दलालसाठी त्या रात्री स्वप्न अपूर्ण राहिलं होतं..यानंतर आता प्रो कबड्डीचा १२ वा हंगाम सुरू झाला आहे. यंदा बंगाल वॉरियर्स संघाचे नेतृत्व देवांक दलालकडे आहे. यावेळी गतविजेता हरियाणा स्टीलर्स आणि बंगाल वॉरियर्स पुन्हा आमने-सामने आले. यावेळी मात्र देवांकचा दिवस ठरला. त्याच्या नेतृत्वात वॉरियर्सने ५४-४४ असा मोठा विजय नोंदवला आणि मागील पराभवाचा बदला घेतला..त्यावेळी देवांक दलालच्या सेलिब्रेशनमध्ये सर्वकाही स्पष्ट होतं, त्याने पहिले, जयदीपच्या पुस्तक सेलिब्रेशनला उत्तर म्हणून एका पानाला फाडतानाचा अभिनय केला आणि मग कोच मनप्रीतला सलाम करत मिशीचा पोज केली.दरम्यान, अशावेळी शाब्दिक चकमक होऊ शकली असती, पण त्याऐवजी या तिघांना एकत्र आणण्यात आलं. त्यामुळे हा क्षण सौहार्दाचा ठरला..या क्षणी बोलताना कोच मनप्रीत सिंग म्हणाले, “स्पर्धा महत्वाची आहे – ती खेळाडूंना त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी देण्यास प्रवृत्त करते. पण शेवटी कबड्डी हे एक कुटुंब आहे. देवांकला एक कर्णधार म्हणून घडताना पाहताना मला खूप आनंद होत आहे. त्याने माझ्या मिशीचा पोज केली, त्यात आदर होता, स्पर्धा नव्हे.”.कर्णधार जयदीप म्हणाला, “आम्ही फक्त प्रतिस्पर्धी नाही, आम्ही भाऊ आहोत. आम्ही सर्व्हिसेससाठी एकत्र खेळलो आहोत; मैदानाबाहेर आम्ही मित्र आहोत.”मिशी उंचावून, आदराच्या भावना व्यक्त करत, पीकेएल १२ने आधीच चाहत्यांना स्कोअरपलीकडची गोष्ट दिली आहे – एक अशी कथा जी अभिमान, मैत्री आणि कबड्डीमधील खिलाडूवृत्तीने भरलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.