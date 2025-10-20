PKL 2025 : यू मुंबाचं टॉप ८ मध्ये स्थान निश्चित! हरियाणावर मोठा विजय; पटना पायरेट्सकडून पुणेरी पलटनचा ११ गुणांनी पराभव

PKL 2025 points table update after U Mumba and Patna Pirates victories : प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेत रविवारी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात यू मुंबा आणि हरियाणा स्टीलर्स हे दोन्ही संघ आमनेसामने आले होते. ४० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर दोन्ही संघ ३७-३७ ने बरोबरीत होते. दरम्यान टाय ब्रेकरमध्ये यू मुंबाने ७- ५ ने बाजी मारली. दिवसाच्या पहिल्या सामन्यात पटना पायरेट्सने हा सामना ३८- २७ च्या फरकाने जिंकला आहे. या सामन्यात पटना पायरेट्सकडून अयानने सर्वाधिक १७ गुणांची कमाई केली..या सामन्यात हरियाणा स्टीलर्स संघाकडून पहिली चढाई करण्यासाठी आलेल्या विनयने बोनस गुण घेऊन संघाचं खातं उघडलं. तर यू मुंबाकडून अजित चौहानने १ गुण घेत संघाला सुरुवात करून दिली. तिसऱ्या मिनिटाला यू मुंबाने सुपर टॅकल केला होता. पण यू मुंबाच्या बचावपटूच्या चुकीमुळे हरियाणा स्टीलर्सला गुण मिळाला. चौथ्या मिनिटाला यू मुंबाचा संघ पहिल्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह हरियाणा स्टीलर्सने १०-४ गुणांसह ६ गुणांची आघाडी घेतली. सुरुवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर हरियाणा स्टीलर्सला संघ १३- ८ गुणांसह आघाडीवर होता. .सुरुवातीच्या १० मिनिटात पिछाडीवर राहिलेल्या यू मुंबाने पुढील काही मिनिटांमध्ये पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटची ५ मिनिटे शिल्लक असताना यू मुंबाचा संघ अवघ्या ३ गुणांनी पिछाडीवर होता. शेवटची २ मिनिटे शिल्लक असताना यू मुंबाकडून अजित चौहानने सुपर रेड मारत हरियाणा स्टीलर्सला ऑलआऊट केलं. यासह यू मुंबाची पिछाडी कमी केली. पूर्वार्धातील २० मिनिटांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही संघ २०-२० गुणांनी बरोबरीत होते.उत्तरार्धातील सुरुवातीच्या ५ मिनिटात दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीची लढत रंगली. दोन्ही संघ २४-२४ ने बरोबरीत होते. पूर्वार्धातील १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर हरियाणा स्टीलर्सला संघ २८-२५ ने आघाडीवर होता. यू मुंबाने हरियाणाला ऑलआऊट करून ३४- ३१ गुणांसह ३ गुणांची आघाडी घेतली. शेवटी हा सामना ३७- ३७ गुणांनी बरोबरीत राहिला. शेवटी टाय ब्रेकरमध्ये सामन्याचा निकाल लागला. टाय ब्रेकरमध्ये यू मुंबाने ७- ५ ने बाजी मारली.दुसऱ्या सामन्यात पटना पायरेट्सने हा सामना ३८- २७ च्या फरकाने जिंकला आहे. या सामन्यात पटना पायरेट्सकडून अयानने सर्वाधिक १७ गुणांची कमाई केली. या सामन्यात सचिनने पुणेरी पलटनकडून पहिली चढाई केली. पहिल्याच चढाईत त्याने १ गुण घेत संघाचं खातं उघडलं. पूर्वार्धातील सुरुवातीच्या ५ मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर दोन्ही संघ ४-४ ने बरोबरीत होते. सुरुवातीच्या १० मिनिटांमध्ये पटना पायरेट्सचा संघ आघाडीवर होता. पटना पायरेट्सने ८-५ गुणांसह ३ गुणांनी आघाडी घेतली.पूर्वार्धातील १४ व्या मिनिटाला पुणेरी पलटनने ९-९ संघ गुणसंख्या बरोबरीत आणली. ही आघाडी शेवटपर्यंत कायम ठेवली. पूर्वार्धातील २० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर पुणेरी पलटनचा संघ १५- १३ ने आघाडीवर होता. .उत्तरार्धातील चौथ्या मिनिटाला पटना पायरेट्सने गुणसंख्या ५-५ ने बरोबरीत आणली. पाचव्या मिनिटाला पुणेरी पलटनचा संघ ऑलआऊट झाला. यासह पटना पायरेट्सने १८-१६ गुणांसह २ गुणांनी आघाडी घेतली. पूर्वार्धातील ८ व्या मिनिटाला पटना पायरेट्सकडून अयानने आपलं सुपर १० पूर्ण केलं. उत्तरार्धातील सुरुवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर पटना पायरेट्सचा संघ २५- १९ गुणांसह ६ गुणांनी आघाडीवर होता.उत्तरार्धातील दुसऱ्या टप्प्याच्या सुरूवातीलाच पुणेरी पलटनचा संघ पुन्हा एकदा ऑलआऊट झाला. यासह पटना पायरेट्सने २९-१९ गुणांसह १० गुणांची आघाडी घेतली. शेवटची ४ मिनिटे शिल्लक असताना पटना पायरेट्सचा संघ ३३-२२ गुणांसह ११ गुणांनी आघाडीवर होता. ४० मिनिटांच्या समाप्तीनंतर पटना पायरेट्सने हा सामना ३८-२७ च्या फरकाने आपल्या नावावर केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.