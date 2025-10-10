PKL 12: प्रो कबड्डी लीगचे प्लेऑफ्स दिल्लीत!'प्ले-इन्स'सह ३१ ऑक्टोबरला महाअंतिम सामना

नवी दिल्ली, १० ऑक्टोबर २०२५: प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या हंगामातील प्लेऑफ्स आणि अंतिम सामन्याचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहेत. या स्पर्धेतील अंतिम सामन्याचे आयोजन दिल्लीतील त्यागराज स्टेडियममध्ये केले जाणार आहे. प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेत आतापर्यंत एकापेक्षा एक रोमांचक सामने पाहायला मिळाले आहेत. दिल्ली लेग हा या हंगामातील शेवटचा टप्पा असणार आहे. यजमान दबंग दिल्ली के.सी. संघाने देखील दमदार कामगिरी केली आहे. हा संघ गुणतालिकेत अव्वल स्थानी असून त्यांनी टॉप ८ मध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. त्यामुळे उर्वरीत ७ स्थांनांसाठी सर्वच संघांमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळू शकते. .दिल्ली लेगचे सामने २३ ऑक्टोबरला समाप्त होणार आहे. त्यानंतर २५ ऑक्टोबरपासून प्ले- इन्स सामन्यांना सुरूवात होणार आहे. या फेरीत गुणतालिकेत ५ ते ८ क्रमांकावर असलेले संघ स्पर्धेतील आव्हान टिकवून ठेवण्यासाठी लढतील. या फेरीत विजय मिळवणाऱ्या संघांना प्लेऑफ्समध्ये प्रवेश मिळणार आहे. त्यानंतर २६ ऑक्टोबर ते २९ ऑक्टोबर दरम्यान फ्लेऑफ्सच्या सामन्यांचा थरार पाहायला मिळणार आहे. ज्यात एलिमिनेटर्स आणि क्वालिफायर्सचा क्रम असेल आणि शेवटी महाअंतिम सामना शुक्रवार, ३१ ऑक्टोबर रोजी होईल. .यावेळी प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेत प्ले- इन्सचा पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला आहे. प्ले-इन्समुळे स्पर्धेचा रोमांच आणखी वाढला आहे. तर सर्व १२ संघांसाठी पीकेएल ट्रॉफीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग अधिक स्पर्धात्मक आणि कठीण झाला आहे.प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेच्या नव्या फॉरमॅटमुळे अधिक संघ जास्त काळ स्पर्धेत टिकून राहू शकतील. ज्यामुळे साखळी फेरीतील सामन्यांची तीव्रता आणखी वाढेल आणि चाहत्यांना थरारक सामन्यांचा अनुभव घेता येईल. सर्व संघ प्ले-ऑफ्स फेरीसाठी पात्रता मिळवण्यासाठी पूर्ण जोर लावताना दिसतील. तर टॉप- २ मध्ये असलेल्या संघांना सर्वाधित फायदा होणार आहे. त्यामुळे गुणतालिकेत वर जाण्याची लढाई पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र झाली आहे. .प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या हंगामातील अंतिम लेग आणि प्लेऑफ्ससाठी दिल्लीची निवड अगदी बरोबर आहे. कारण या शहरात कबड्डीचे उत्कट चाहते आहेत आणि येथील इनडोअर स्टेडियम्स जागतिक दर्जाची आहेत. या हंगामातील चौथ्या आणि शेवटच्या टप्प्याचे आयोजनही दिल्लीच करत आहे. यापूर्वीही दिल्लीत झालेल्या मोठ्या कबड्डी सामन्यांना चाहत्यांनी प्रचंड गर्दी केली होती. शिवाय, दिल्ली शहर देशाच्या मध्यभागी असल्यामुळे, देशभरातील चाहत्यांना येथे पोहोचणे खूप सोपे होते.प्रो कबड्डी लीग सिझन १२ चे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर आणि जिओहॉटस्टारवर संध्याकाळी ७:३०पासून प्रसारित केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.