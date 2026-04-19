क्रीडा

Prasad Ingale Wins Tennis Title: दुहेरी मुकुटाचा राजा ठरला प्रसाद इंगळे! अंतिम फेरीत रिशीत दाखनेला धक्का

Prasad Ingale Clinches Double Title in Pune: पुण्यातील अखिल भारतीय मानांकन टेनिस स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या प्रसाद इंगळेने एकेरी आणि दुहेरीत विजेतेपद मिळवत दुहेरी मुकुट पटकावला.
Prasad Ingale Wins Tennis Title

Prasad Ingale Wins Tennis Title

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुणे : पॉल प्रो टेनिस अकादमीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या एक लाख रुपये पारितोषिक रकमेच्या अखिल भारतीय मानांकन टेनिस स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या प्रसाद इंगळेने एकेरी व दुहेरीत विजेतेपद संपादिताना दुहेरी मुकुटाचा मान मिळविला.

Related Stories

No stories found.