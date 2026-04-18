Praveen Patil: सायकलिंग फेडरेशनला नवा ‘वेग’; प्रवीण पाटील यांची सीईओपदी नियुक्ती

मुंबई : सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या महासंचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी प्रवीण व्ही. पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्र, प्रशासन आणि क्रीडा क्षेत्रातील दांडगा अनुभव असलेल्या पाटील यांच्याकडे या खेळाची व्यावसायिक क्षमता वाढवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे..प्रवीण पाटील हे पुण्यातील 'एलिव्हेटएज कन्सल्टिंग ग्रुप'चे संस्थापक असून, यापूर्वी त्यांनी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे. विशेष म्हणजे, सायकलिंग क्षेत्राशी त्यांचा जवळचा संबंध असून, स्टार्कन बाइक्सचे सीईओ आणि हिरो सायकल्समध्ये अध्यक्ष म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. भारतातील 'प्रीमियम बायसिकल' विभागाचे जनक म्हणूनही त्यांना ओळखले जाते..प्रशासकीय पातळीवरही त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. भारत सरकारच्या युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयामध्ये त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे 'विशेष कर्तव्य अधिकारी' आणि 'खासगी सचिव' म्हणून वरिष्ठ पदांवर सेवा बजावली आहे..सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि सायकलिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र यांच्या माध्यमातून त्यांनी पुण्यात सलग पाच वर्षे 'एमटीबी नॅशनल चॅम्पियनशिप'चे यशस्वी आयोजन केले होते..त्यांच्या या नियुक्तीमुळे फेडरेशनच्या कामकाजात अधिक व्यावसायिकता, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता येईल, असा विश्वास फेडरेशनचे सरचिटणीस मनिंदर पाल सिंग यांनी व्यक्त केला आहे.