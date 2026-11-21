पूर्ण मॅरेथॉन ४२ किलोमीटरची असते आणि ती पूर्ण करणं हे मोठं आव्हान असतं. यासाठी अनेक महिन्यांचा सराव, शारीरिक क्षमता, मानसिक ताकद गरजेची असते. अमेरिकेतल्या एका महिलेनं गर्भवती असताना जगातल्या सात मोठ्या मॅरेथॉन पूर्ण केल्या. विशेष म्हणजे ३४ आठवड्यांची गर्भवती असतानाही ती मॅरेथॉनमध्ये धावली आणि पूर्ण केली. तिच्या या कामगिरीची सध्या चर्चा होत आहे. मॅरेथॉन पूर्ण करणाऱ्या गर्भवती महिलेचं नाव डिएड्रे कीन असं आहे. .३८ वर्षीय डिएड्रे पेशाने नर्स प्रॅक्टिशनर आणि मॅनेजमेंट कन्सल्टंट आहे. याआधीही तिने ६० हून अधिक मॅरेथॉन पूर्ण केल्या आहेत. मात्र २०२६ मध्ये तिने एकाच वर्षात जगातील सात मोठ्या मॅरेथॉन पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. २०२५ मध्ये तिचे ब्रायनसोबत लग्न झाले होते. दोघांनी कुटुंब सुरू करण्याचा विचार केला होता. मात्र गर्भधारणेसाठी काही वेळ लागेल असे तिला वाटले. त्यामुळे तिने ११ स्पर्धांमध्ये नाव नोंदवले. यात सात मोठ्या मॅरेथॉनसह आयर्लंडमधील ट्रेल मॅरेथॉन आणि दोन अल्ट्रा मॅरेथॉन व आयर्नमॅन स्पर्धेचा समावेश होता..मीम विकून कमावले २२ लाख, पॅराग्लायडिंगवेळी घाबरलेला व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आलेला चर्चेत.मार्चमध्ये टोकियो मॅरेथॉनने डिएड्रेच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. एप्रिलमध्ये बोस्टन आणि लंडन मॅरेथॉनदरम्यान तिला धावताना थकवा जाणवू लागला. त्यानंतर तिने प्रेग्नन्सी टेस्ट केली. ती पॉझिटिव्ह आली. गर्भवती असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तिने डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. यानंतर तिने आयर्नमॅन आणि दुसरी अल्ट्रा मॅरेथॉन न करण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरित मॅरेथॉन मात्र पूर्ण करण्याचे ठरवले. यावेळी वेग वाढवण्याऐवजी गरज पडल्यास चालण्याचा निर्णय घेतला. पुरेसे पाणी पिणे आणि आहाराकडे लक्ष देण्याच्या सूचना डॉक्टरांनी दिल्या होत्या. स्नायूंमध्ये गोळे येणे किंवा त्रास जाणवल्यास व्यायाम थांबवण्यासही सांगितले होते..गर्भवती असताना तिने ऑगस्टमध्ये २५ व्या आठवड्यात सिडनी मॅरेथॉन पूर्ण केली. सप्टेंबरमध्ये २९ व्या आठवड्यात बर्लिन आणि ३१ व्या आठवड्यात शिकागो मॅरेथॉन पूर्ण केली. त्यानंतर १ नोव्हेंबरला ३४ व्या आठवड्यात न्यूयॉर्क मॅरेथॉन धावली. तिने ४ तास ६ मिनिटे आणि ५५ सेकंदांत ही शर्यत पूर्ण केली. यासह एकाच वर्षात सात वर्ल्ड मॅरेथॉन मेजर्स पूर्ण करण्याचे तिचे स्वप्न पूर्ण झाले. या सात स्पर्धांमध्ये टोकियो आणि बोस्टनसह लंडन व सिडनीचा समावेश होता. तसेच बर्लिन आणि शिकागो व न्यूयॉर्क मॅरेथॉनही तिने पूर्ण केल्या..डिएड्रेला धावण्याची प्रेरणा तिच्या वडिलांकडून मिळाली. तिचे वडील जॉन यांनाही मॅरेथॉनची आवड होती. कर्करोगाशी लढा देत असतानाही त्यांनी धावणे सुरू ठेवले होते. शस्त्रक्रियेच्या एक दिवस आधी त्यांनी न्यूयॉर्क मॅरेथॉन पूर्ण केली होती. डिएड्रे १३ वर्षांची असताना त्यांचे निधन झाले. कॉलेजमध्ये असताना तिने वडिलांच्या स्मरणार्थ पहिली मॅरेथॉन धावली. पुढे धावणे हा तिच्या आयुष्याचा भाग बनला..कोरोना काळात कर्करोग रुग्णालयात काम करताना आलेला मानसिक ताण कमी करण्यासाठीही धावण्याने तिला मदत केली. २०२३ मध्ये तिने सात दिवसांत सात खंडांमध्ये सात मॅरेथॉन पूर्ण करण्याचे आव्हान स्वीकारले होते. त्यावेळी ती सर्वात वेगवान महिला ठरली होती. आता ती मातृत्वासाठी तयारी करत आहे. आपल्या मुलाला संकटांशी लढण्याची आणि हार न मानण्याची शिकवण द्यायची आहे असे तिने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.