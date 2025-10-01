क्रीडा

Pro Kabaddi 12: पुणेरी पलटनचा बंगाल वॉरियर्सवर दणदणीत विजय; आदित्य - पंकजची चमकदार कामगिरी

Puneri Paltan Defeats Bengal Warriors: प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या हंगामातील ५६ व्या सामन्यात पुणेरी पलटनने बंगाल वॉरियर्सवर दणदणीत विजय मिळवला. आदित्य शिंदे आणि पंकज मोहितेने यांनी मोलाचा पुण्याच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला.
सकाळ डिजिटल टीम
प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेतील १२ व्या हंगामातील ५६ व्या सामन्यात पुणेरी पलटन आणि बंगाल वॉरियर्स हे दोन्ही संघ आमनेसामने आले होते. एसडीटी मल्टीपर्पज स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या सामन्यात पुणेरी पलटनने बंगाल वॉरियर्सवर ४९- ४४ ने विजय मिळवला. या सामन्यात आदित्य शिंदेने १८ तर पंकज मोहितेने १० गुणांची कमाई केली. तर देवांकने २५ गुणांची कमाई केली.   

