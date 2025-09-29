Pro Kabaddi: प्रो कबड्डी लीग आजपासून चेन्नईत रंगणार; १० ऑक्टोबरपर्यंत दम घुमणार, यूपी गुजरात, हरियाणा दिल्लीमध्ये सलामीच्या लढती

चेन्नई : प्रो-कबड्डी लीगच्या यंदाच्या मोसमातील सामने आता चेन्नईमध्ये रंगणार आहेत. प्रो-कबड्डी लीगचे सामने चेन्नईतील एसडीएटी मल्टिपर्पज इनडोअर स्टेडियममध्ये उद्यापासून (ता. २९) खेळविण्यात येणार आहेत. .चेन्नईमधील टप्प्यातील पहिल्या सामन्यात यूपी योद्धाचा संघ गुजरात जायंट्सचा सामना करणार आहे. दुसऱ्या सामन्यात हरियाणा स्टीलर्सचा संघ दबंग दिल्ली या संघाशी दोन हात करताना दिसणार आहे..चेन्नईत असलेले कबड्डी चाहते आपल्या आवडत्या तमिळ थलायवाज संघाला चेन्नईत खेळताना पाहण्यासाठी आतुर झाले आहेत. तमिळ थलायवाज संघाने कधीच आपल्या चाहत्यांना निराश केलेले नाही. आता हा संघ आपल्या घरच्या मैदानावर खेळणार आहे. त्यामुळे आपल्या लाडक्या संघाला पाठिंबा देण्यासाठी चाहते स्टेडियममध्ये हजेरी लावून आपल्या खेळाडूंचा उत्साह वाढवतील. चाहत्यांच्या पाठिंब्याच्या बळावर तमिळ थलायवाजचा संघ प्रो कबड्डी लीग च्या १२ व्या हंगामात आपला ठसा उमटवण्याच्या प्रयत्नात असणार आहे..प्रो कबड्डी लीग या स्पर्धेतील तिसरा टप्पा २९ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. या टप्प्यात सर्व १२ संघांकडून मोठ्या अपेक्षा असणार आहेत. याआधी प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेतील सामने विशाखापट्टणम आणि जयपूरमध्ये पार पडले. या टप्प्यात अतिशय चुरशीच्या लढती पाहायला मिळाल्या. या स्पर्धेतील रोमांच दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे..चेन्नईत प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेचे पुनरागमन होत आहे. याबाबत बोलताना प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेचे अध्यक्ष अनुपम गोस्वामी म्हणाले, “दोन वर्षांनंतर प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेचे चेन्नईत पुनरागमन होत आहे, याचा आम्हाला प्रचंड आनंद होत आहे. तमिळनाडू हे भारतातील कबड्डीचे केंद्रबिंदू मानले जाते. या खेळाशी राज्याची सांस्कृतिक नाळ जोडलेली आहे. धर्मराज चेरलाथन आणि के. भास्करन यांसारख्या दिग्गजांनी ही परंपरा जपली. .आता तरुण पिढी अभिमानाने या राज्याचे प्रतिनिधित्व करताना दिसून येत आहे. यंदाच्या हंगामात चढाईपटूंनी गेल्या हंगामाच्या तुलनेत अधिक सुपर रेड आणि मल्टी पॉईंटस् चढाया केल्या आहेत. गुणतालिका पाहिली, तर पहिल्या आणि आठव्या स्थानी असलेल्या संघात केवळ सहा गुणांचा फरक आहे. ही स्पर्धात्मकता खूप विशेष आहे. चेन्नईतील उत्साही चाहत्यांसोबत आम्ही हा कबड्डीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी उत्सुक आहोत.”.Premium|Gold Investment : सोन्यामध्ये नियमित गुंतवणूक यापुढेही फायदेशीर!.अभिमानास्पद कामगिरी करायचीय : दीपक शंकरतमिळनाडूचा खेळाडू आणि प्रो-कबड्डी लीग स्पर्धेत बंगळूर बुल्स संघाकडून खेळत असलेला दीपक शंकर प्रो कबड्डी लीगच्या चेन्नईतील पुनरागमनाबाबत बोलताना म्हणाला, “मला माझ्या राज्यात खेळण्याची संधी मिळत आहे, आता माझे कुटुंब आणि मित्रमंडळी मला स्टेडियममध्ये थेट खेळताना पाहणार आहेत. त्यामुळे त्यांनाही अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करावी, अशी माझी इच्छा आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.