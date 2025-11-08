क्रीडा

Shrivalli Rashmika: श्रीवल्ली रश्मिका भामीदीप्ती पीएसपीबी टेनिस स्पर्धेत विजेती

PSPB Tennis Championship Pune: पीएसपीबीच्या टेनिस स्पर्धेत महिला गटात बीपीसीएलच्या श्रीवल्ली रश्मिका भामीदीप्तीने जेतेपद पटकावले. तर पुरुष गट एकेरीतून आयओसीएलच्या सुमीत नागल व रामकुमार रामनाथनने अंतिम फेरीत प्रवेश मिळविला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
