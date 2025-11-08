Shrivalli Rashmika: श्रीवल्ली रश्मिका भामीदीप्ती पीएसपीबी टेनिस स्पर्धेत विजेती

पुणे : पीएसपीबीच्या टेनिस स्पर्धेत महिला गटात बीपीसीएलच्या श्रीवल्ली रश्मिका भामीदीप्तीने जेतेपद पटकावले. तर पुरुष गट एकेरीतून आयओसीएलच्या सुमीत नागल व रामकुमार रामनाथनने अंतिम फेरीत प्रवेश मिळविला आहे..एकेरीत पुरुष गटाच्या उपांत्य फेरीत आयओसीएलच्या सुमीत नागलने ओएनजीसीच्या व्ही एम रणजीतचा ६-४ असा तर, आयओसीएलच्या रामकुमार रामनाथनने ओएनजीसीच्या विष्णू वर्धनचा ७-५ असा पराभव करून अंतिम फेरी गाठली आहे..महिला गट एकेरीच्या अंतिम लढतीत श्रीवल्ली रश्मिका भामिदीप्तीने बीपीसीएलच्या वैष्णवी आडकरवर ६-३, ६-४ असा विजय प्राप्त करीत विजेतेपद पटकाविले. सांघिक पुरुष गटाच्या अंतिम फेरीत रामकुमार रामनाथन व सुमीत नागलच्या सुरेख कामगिरीच्या जोरावर आयओसीएल संघाने ओएनजीसी संघाचा २-० असा पराभव करून विजेतेपद पटकावले तर महिला गटात बीपीसीएल ‘अ’ संघाने आयओसीएल संघाचा २-१ असा पराभव करून विजेतेपदाचा मान मिळविला..Athletics Doping: उत्तेजक चाचणीत गतवर्षी २६० भारतीय खेळाडू दोषी.निकाल : सांघिक गट : अंतिम फेरी : पुरुष : आयओसीएल वि.वि. ओएनजीसी २-०. रामकुमार रामनाथन वि.वि. विष्णू वर्धन ६-४, ६-४; सुमीत नागल वि.वि. व्ही एन रणजित ६-३, ६-२. महिला गट : अंतिम फेरी : बीपीसीएल ‘अ’ वि.वि. आयओसीएल २-१. वैष्णवी आडकर वि.वि. प्रार्थना ठोंबरे ६-२, ७-६ (४); रिया सचदेवा पराभूत विरुद्ध ऐश्वर्या जाधव २-६, ४-६; दुहेरी : वैष्णवी आडकर व रिया सचदेवा वि.वि. प्रार्थना ठोंबरे व ऐश्वर्या जाधव ७-५, ७-५..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.