क्रीडा

Basketball: सोलापूर अजिंक्यपद स्पर्धा, पुणे जिल्हाच्या दोन्ही संघांचा अंतिम फेरीत प्रवेश; उपांत्य लढतीत नागपूर व साताऱ्याचा पराभव

Pune Basketball: सोलापूर येथे सुरू असलेल्या राज्य अजिंक्यपद सब-ज्युनिअर बास्केटबॉल स्पर्धेत पुणे जिल्ह्याच्या मुला-मुलींच्या दोन्ही संघांनी अंतिम फेरीत धडक मारली. उपांत्य सामन्यातील दमदार कामगिरीने पुणे खेळाडूंनी वर्चस्व गाजवले.
Basketball

Basketball

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सोलापुर येथे सोलापुर शहर व जिल्हा बास्केटबॉल संघटना आयोजित ५०व्या तेरा वर्षांखालील (सब-ज्युनिअर) गटाच्या राज्य अजिंक्यपद बास्केटबॉल स्पर्धेत पुणे जिल्हाचे दोन्ही संघांनी अंतिम फेरी गाठली आहे.

Loading content, please wait...
sports
players
pune tourism
School Basketball Tournament
Youth Basketball Competitions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com