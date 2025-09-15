Basketball: सोलापूर अजिंक्यपद स्पर्धा, पुणे जिल्हाच्या दोन्ही संघांचा अंतिम फेरीत प्रवेश; उपांत्य लढतीत नागपूर व साताऱ्याचा पराभव

पुणे : सोलापुर येथे सोलापुर शहर व जिल्हा बास्केटबॉल संघटना आयोजित ५०व्या तेरा वर्षांखालील (सब-ज्युनिअर) गटाच्या राज्य अजिंक्यपद बास्केटबॉल स्पर्धेत पुणे जिल्हाचे दोन्ही संघांनी अंतिम फेरी गाठली आहे..केगाव येथील सिंहगड पब्लिक स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या बास्केटबॉल कोर्टवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत रविवारी झालेल्या उपांत्य फेरीत मुलांच्या गटात आराध्य भावसारने केलेल्या २३ गुणांच्या जोरावर पुणे संघाने नागपूरचा ६८-२९ असा ३९ गुणांनी पराभव केला. .आराध्य भावसारला मयांक शर्माने (१७ गुण) सुरेख साथ दिली. पराभूत संघाकडून गीतेश जिवताडे (८ गुण) व वरद लुटेने (६ गुण) केलेली खेळी अपुरी पडली. दुसऱ्या लढतीत आग्नेय मुंबई संघाने ठाणे संघाचा ४०-१७ असा २३ गुणांनी पराभव केला यावेळी विजयी संघाकडून मयांक गायकवाड (११ गुण) व जडेन ब्रिटो (६ गुण) तर पराभूत संघाकडून आरव आरूने (७ गुण) सुरेख खेळ केला..मुलींच्या गटात तानरिका चक्रवर्ती (८ गुण) व शिवाकासिंगने (६ गुण) केलेल्या सुरेख कामगिरीच्या जोरावर पुणे संघाने सातारा संघावर ४४-१५ असा २९ गुणांनी विजय मिळविला. तर उत्तर मुंबई संघाने नागपूर संघाचा ३७-३१ असा सहा गुणांनी पराभव केला..IND vs PAK: 'पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांसोबत आम्ही उभे...' कर्णधार सूर्यकुमारची पाकिस्तानविरुद्ध विजयानंतर मोठी प्रतिक्रिया.विजयी संघाकडून काशवी मुच्याल व संध्या जयस्वारने (प्रत्येकी ९ गुण) तर पराभूत संघाकडून नेत्रा दामके (१० गुण) व सारा गुलाकारीने (९ गुण) जोरदार खेळ केला. या स्पर्धेत मुलांच्या गटात पुणे आणि आग्नेय मुंबई संघ तर मुलींच्या गटात पुणे आणि उत्तर मुंबई यांच्यात अंतिम लढती होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.