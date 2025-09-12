क्रीडा
Pune Basketball: पुणे संघाची मुलींच्या गटात उस्मानाबादवर दणदणीत मात; आरुषी आपटे व बिनत चुगची चमकदार खेळी
Sub Junior State Basketball Championship: सोलापूर येथे सुरू असलेल्या ५०व्या सब-ज्युनिअर राज्य अजिंक्यपद बास्केटबॉल स्पर्धेत पुणे, ठाणे, सोलापूर व कोल्हापूर संघांनी दमदार विजय मिळवला. मुलींच्या गटात पुण्याने उस्मानाबादवर ४०-२ अशी मात केली.
पुणे : सोलापूर येथे सोलापुर शहर व जिल्हा बास्केटबॉल संघटना आयोजित ५०व्या सब-ज्युनिअर गटाच्या राज्य अजिंक्यपद बास्केटबॉल स्पर्धेत मुलींच्या गटात पुणे संघाने उस्मानाबादला हरवून आपली आगेकूच कायम राखली आहे. अन्य लढतीत मुलींच्या गटात ठाणे आणि मुलांच्या गटात सोलापुर, व कोल्हापुर या संघांनी आपापल्या प्रतिस्पर्ध्यांवर विजय मिळविले.