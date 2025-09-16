Pune Girls Basketball: सब ज्युनिअर मुलींच्या बास्केटबॉल स्पर्धेत; पुण्याच्या संघाला जेतेपदाचा मान

पुणे : सोलापुर येथे सोलापुर शहर व जिल्हा आणि महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या ५०व्या तेरा वर्षांखालील (सब-ज्युनिअर) गटाच्या राज्य अजिंक्यपद बास्केटबॉल स्पर्धेत मुलींच्या गटात पुण्याच्या संघाने विजेतेपद मिळविले तर सातारा संघाने तिसरा क्रमांक पटकाविला. .केगाव येथील सिंहगड पब्लिक स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या बास्केटबॉल कोर्टवर सोमवारी झालेल्या मुलींच्या गटाच्या अंतिम लढतीत पुणे संघाने उत्तर मुंबई संघाचा ४५-१२ असा ३३ गुणांनी पराभव केला. मध्यतरांस पुण्याकडे २५-१२ असा तेरा गुणांची आघाडी होती त्यात महत्त्वाचा वाटा रुद्राणी हाळीघोंगडे (१६ गुण) आणि तनरिका चक्रवर्तीने (१० गुण) केलेल्या सुरेख खेळाचा होता. उत्तर मुंबईकडून अकैशा शेठ आणि किरत कौर कौन्सलने केलेली खेळी अपुरी ठरली..तिसऱ्या क्रमांकासाठी झालेल्या लढतीत सातारा संघाने नागपूर संघावर चुरशीच्या लढतीत २७-२५ असा केवळ दोन गुणांनी विजय मिळविला. मध्यतरांस नागपूर संघाने ११-८ अशी तीन गुणांची आघाडी मिळवली होती..यावेळी विजयी संघाकडून रेवा नारकर (७ गुण) व विरा भांगणे (६ गुण) तर पराभूत संघाकडून स्वारनिका गट व स्वरा पालकरने केलेली खेळी अपुरी पडली. उपांत्य फेरीत पुणे संघाने सातारा संघावर ४४-१५ असा २९ गुणांनी तर उत्तर मुंबई संघाने नागपूर संघावर ३७-३१ असा सहा गुणांनी विजय मिळविला होता..ब्रेक अप के बाद! हार्दिक पांड्याच्या आयुष्यात नवीन अभिनेत्री; Jasmin Walia सह नातं संपलं? Mahieka Sharma ची आयुष्यात एन्ट्री.मुलींच्या गटात पुण्याची रुद्राणी हाळीघोंगडे ‘सर्वोत्कृष्ट खेळाडू’ ठरली. या स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण समारंभप्रसंगी खासदार प्रणिती शिंदे, राज्य संघटनेचे सचिव गोविंद मुथुकुमार, सहसचिव ललित नहाटा हे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.