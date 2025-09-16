क्रीडा

Pune Girls Basketball: सब ज्युनिअर मुलींच्या बास्केटबॉल स्पर्धेत; पुण्याच्या संघाला जेतेपदाचा मान

Girls Basketball: पुण्याच्या मुलींच्या संघाने सोलापुरमध्ये झालेल्या ५०व्या राज्य अजिंक्यपद बास्केटबॉल स्पर्धेत विजेतेपद मिळविले. अंतिम फेरीत उत्तर मुंबई संघावर ३३ गुणांनी मात केली.
Pune Girls Basketball

Pune Girls Basketball

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सोलापुर येथे सोलापुर शहर व जिल्हा आणि महाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉल संघटनेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या ५०व्या तेरा वर्षांखालील (सब-ज्युनिअर) गटाच्या राज्य अजिंक्यपद बास्केटबॉल स्पर्धेत मुलींच्या गटात पुण्याच्या संघाने विजेतेपद मिळविले तर सातारा संघाने तिसरा क्रमांक पटकाविला.

Loading content, please wait...
pune
sports
players
Rudrani Halighonge Performance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com