पुणे ग्रँड टूरची UCI 2.1 श्रेणीत झेप; 26 जानेवारीपासून रंगणार ६ टप्प्यांची स्पर्धा

बजाज पुणे ग्रँड टूरला UCI 2.2 वरून UCI 2.1 श्रेणीत श्रेणीवाढ मिळाली आहे. ही स्पर्धा आणि भारतीय सायकलिंगसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मॉन्ट्रियल, कॅनडा येथे झालेल्या UCI काँग्रेसमध्ये पुण्याला 2032 UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचे यजमानपद मिळाल्यानंतर लगेचच ही श्रेणीवाढ करण्यात आली आहे. .Pune Grand Tour : सायकल स्पर्धेच्या निविदेत प्रशासन एक पाऊल मागे.सायकलिंगच्या सर्वोच्च रोड चॅम्पियनशिपचे यजमानपद मिळवणारे पुणे हे भारतातील पहिले शहर ठरले आहे. बजाज पुणे ग्रँड टूरची दुसरी आवृत्ती 26–31 जानेवारी 2027 दरम्यान होणार असून, पुणे आणि पुणे जिल्ह्यातील विविध भागांत सहा टप्प्यांमध्ये ही स्पर्धा पार पडणार आहे. उच्च UCI श्रेणीमुळे शहरात अधिक मजबूत आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा सहभाग आणि उच्च दर्जाची स्पर्धा पाहायला मिळण्याची अपेक्षा आहे..जानेवारी 2026 मध्ये झालेल्या बजाज पुणे ग्रँड टूरच्या यशस्वी पहिल्या आवृत्तीनंतर ही श्रेणीवाढ करण्यात आली आहे. पहिल्या आवृत्तीत 35 देशांतील 29 संघ आणि 171 सायकलपटूंनी सहभाग घेतला होता. या शर्यतीच्या मार्गावर अंदाजे 25 लाख प्रेक्षक उपस्थित राहिले होते. त्यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग कॅलेंडरमध्ये या स्पर्धेने एक महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले..UCI 2.2 वरून UCI 2.1 अशी श्रेणीवाढ झाल्यामुळे ही शर्यत UCI च्या आंतरराष्ट्रीय रोड रेसिंग कॅलेंडरवरील Class 2 वरून Class 1 मध्ये प्रवेश करणार आहे. सायकलपटू आणि संघांसाठी, उच्च श्रेणीचा अर्थ अधिक UCI रँकिंग गुणांसाठी स्पर्धा करण्याची संधी तसेच अधिक मजबूत आंतरराष्ट्रीय सहभागाची शक्यता असा आहे. चाहत्यांसाठी, यामुळे अधिकस्पर्धात्मक खेळाडूंचा सहभाग आणि सहाही टप्प्यांमध्ये उच्च दर्जाची रेसिंग पाहायला मिळण्याची अपेक्षा आहे..Pune Grand Tour : पुणे ग्रँड टूरसाठी ४१३ किमीचे नवीन रस्ते; ६२७ कोटींचा खर्च.2027 ची आवृत्ती प्रजासत्ताक दिनी, 26 जानेवारीला सुरू होईल आणि 31 जानेवारीला समाप्त होईल. या कालावधीत सायकलपटू पुणे आणि महाराष्ट्रातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक भागांतून मार्गक्रमण करतील. सहा टप्प्यांचा मार्ग मुळशी आणि हिंजवडी, बारामती आणि सासवड, जुन्नर आणि राजगुरुनगर, आळंदी आणि लोणावळा-खंडाळा, लोणावळा आणि हिंजवडी तसेच PCMC आणि बालगंधर्व रंगमंदिर यांना जोडणार आहे. या मार्गात शहरी रस्ते, ग्रामीण भाग, ऐतिहासिक स्थळे आणि पश्चिम घाटातील आव्हानात्मक भूभाग यांचा समावेश असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.