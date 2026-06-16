क्रीडा

Comrades Marathon : पुण्याच्या धावपटूंचा दक्षिण अफ्रिकेत डंका! योगेश सानप यांचा ‘कॉम्रेड्स’ मॅरेथॉनमध्ये भारतीय राष्ट्रीय विक्रम

दक्षिण आफ्रिकेतील जगप्रसिद्ध कॉम्रेडस या आव्हानात्मक मॅरेथॉनमध्ये भारतीय खेळाडूंमध्ये पुण्याच्या तीन खेळाडूंनी विक्रमी कामगिरी केली.
yogesh sanap, sarth sabale and yogesh satav

yogesh sanap, sarth sabale and yogesh satav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - दक्षिण आफ्रिकेतील जगप्रसिद्ध कॉम्रेडस या आव्हानात्मक मॅरेथॉनमध्ये भारतीय खेळाडूंमध्ये पुण्याच्या तीन खेळाडूंनी विक्रमी कामगिरी केली आहे. त्यात प्रसिद्ध अल्ट्रा धावपटू आणि कोच योगेश सानप यांनी ८५.७७ किलोमीटरच्या मॅरेथॉनमध्ये ६ तास ५९ मिनिटे ५७ सेकंद अशी शानदार वेळ नोंदवत कॉम्रेड्स मॅरेथॉनच्या इतिहासातील सर्वात वेगवान भारतीय होण्याचा मान मिळवला.

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