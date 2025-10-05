Pro Kabaddi League 2025: शेवटच्या चढाईत पुणेरी पलटनचा दमदार विजय! जयपूर पिंक पँथर्सला ५ गुणांनी नमवलं

चेन्नई : प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेच्या १२ व्या हंगामातील ६३ वा सामना पुणेरी पलटन आणि जयपूर पिंक पँथर्स या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. शेवटच्या निर्णायक चढाईत मोहित गोयतने २ गुण घेत पुणेरी पलटनला हा सामना ४१- ३६ च्या फरकाने जिंकून दिला..चेन्नईतील एसडीएटी मल्टीपर्पज स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या या सामन्यात पुणेरी पलटनकडून आदित्य शिंदेने सर्वाधिक १३ गुणांची कमाई केली. तर पंकज मोहितेने ८ गुण कमावले. जयपूर पिंक पँथर्सकडून अलीसमादीने सर्वाधिक २२ गुणांची कमाई केली. त्याने एकट्याने पूर्ण जोर लावला..या सामन्यातही पुणेरी पलटनचा कर्णधार अस्लम इनामदारचा सुरुवातीच्या ७ खेळाडूंमध्ये समावेश करण्यात आला नव्हता. पहिली चढाई करण्यासाठी आलेल्या पंकज मोहितेने १ गुण घेत पुणेरी पलटन संघाचं खातं उघडलं. तर जयपूर पिंक पँथर्सकडून अलीसमादीने १ गुण घेत संघाचं खातं उघडलं.. सुरुवातीच्या ५ मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर पुणेरी पलटनकडे ४- ३ गुणांसह १ गुणाची आघाडी होती. पुणेरी पलटनने जयपूर पिंक पँथर्स संघाला पहिला मोठा धक्का दिला. पूर्वार्धातील ९ व्या मिनिटाला पुणेरी पलटनने जयपूर पिंक पँथर्सला पहिल्यांदा ऑलआऊट केलं. यासह १२- ६ गुणांसह ६ गुणांची आघाडी घेतली.. सुरुवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर पुणेरी पलटनचा संघ १४-६ गुणांसह आघाडीवर होता. पुणेरी पलटनने सुरुवातीच्या १० मिनिटात घेतलेली आघाडी पुढेही काम ठेवली. शेवटची ५ मिनिटे शिल्लक असताना पलटनकडे ९ गुणांची आघाडी होती. १८ व्या मिनिटाला पंकज मोहितेने गुणसंख्येत आणखी २ गुणांची भर घातली. पूर्वार्धातील शेवटच्या मिनिटाला जयपूर पिंक पँथर्सचा संघ दुसऱ्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह पूर्वार्धात पुणेरी पलटनने २५- १२ गुणांसह मोठी आघाडी घेतली..उत्तरार्धात जयपूर पिंक पँथर्सने दमदार सुरुवात केली. जयपूरकडून अलीसमादीने लागोपाठ गुण कमावले. तिसऱ्याच मिनिटाला अलीसमादीने सुपर रेड मारत गुणसंख्या २६- १७ वर आणली. चौथ्या मिनिटाला पुणेरी पलटनचा संघ पहिल्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह जयपूरने पिछाडी कमी करून गुणसंख्या २७-२२ वर पोहोचवली..उत्तरार्धातील सुरुवातीच्या १० मिनिटात जयपूर पिंक पँथर्स संघाचा बोलबाला पाहायला मिळाली. सुरुवातीच्या १० मिनिटात जयपूरने १३ तर पुणेरी पलटनला अवघे ५ गुण घेता आले. यासह गुणसंख्या ३०-२५ इतकी होती. पलटनकडे अवघ्या ५ गुणांची आघाडी होती..Rohit Pawar: राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या अध्यक्षपदी रोहित पवार.शेवटची ५ मिनिटे शिल्लक असताना पलटनकडे अवघ्या १ गुणाची आघाडी होती. जयपूर पिंक पँथर्सने १३ गुणांची आघाडी भरून काढत गुणसंख्या ३३- ३३ ने बरोबरीत आणली. शेवटची ३ मिनिटे शिल्लक असताना मोहित गोयत आणि दादासोने अलीसमादीची पकड करत संघाला २ गुणांची आघाडी मिळवून दिली. पुणेरी पलटनचा संघ ३६-३३ गुणांसह अवघ्या ३ गुणांनी आघाडीवर होता. पुणेरी पलटनने शेवटच्या मिनिटाला आणखी एक सुपर टॅकल करत आघाडीत ५ गुणांची भर घातली. आदित्य शिंदेने बोनस गुण घेत आणखी १ गुणाची भर घातली. शेवटच्या चढाईत मोहित गोयतने २ गुण घेत हा सामना ४१-३६ ने जिंकून दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.