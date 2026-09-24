क्रीडा

पुण्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! जगातील सर्वात मोठी सायकलिंग स्पर्धेच्या यजमानपदाचा मान, जाणून घ्या कधी होणार ही स्पर्धा!

UCI WORLD CHAMPIONSHIPS 2032 in Pune: पुण्याच्या रस्त्यांवर आता जगातील सर्वोत्तम सायकलपटू धावणार आहेत. २०३२ च्या यूसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचे यजमानपद मिळालं आहे.
UCI WORLD CHAMPIONSHIPS 2032 in Pune

UCI WORLD CHAMPIONSHIPS 2032 in Pune

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

UCI WORLD CHAMPIONSHIPS 2032 in Pune: भारताला प्रथमच सायकलिंगमधील जागतिक प्रतिष्ठेची यूसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप २०३२ आयोजित करण्याचा मान मिळाला असून, या स्पर्धेचे यजमानपद पुण्याला मिळाले आहे. महाराष्ट्र आणि देशाच्या क्रीडा क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षांसाठी हा ऐतिहासिक क्षण मानला जात आहे.

महाराष्ट्र सरकार आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांनी भारत सरकारच्या सहकार्याने संयुक्तपणे ही उमेदवारी सादर केली. पुण्याला जागतिक सायकलिंग केंद्र म्हणून विकसित करण्यासोबतच पुणे जिल्हा, महाराष्ट्र आणि संपूर्ण भारतात सायकलिंगचा दीर्घकालीन वारसा निर्माण करण्याच्या सामायिक दृष्टिकोनातून ही उमेदवारी उभारण्यात आली होती.

UCI WORLD CHAMPIONSHIPS 2032 in Pune
National Cycle Competition : मणीपूरचा अथोकपम बीके सिंग पुणे-बारामती राष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचा यंदाचा विजेता....
Loading content, please wait...
pune
Cycle Ride
cycle riding competition
Marathi News Esakal
www.esakal.com