पुण्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! जगातील सर्वात मोठी सायकलिंग स्पर्धेच्या यजमानपदाचा मान, जाणून घ्या कधी होणार ही स्पर्धा!

UCI WORLD CHAMPIONSHIPS 2032 in Pune: भारताला प्रथमच सायकलिंगमधील जागतिक प्रतिष्ठेची यूसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप २०३२ आयोजित करण्याचा मान मिळाला असून, या स्पर्धेचे यजमानपद पुण्याला मिळाले आहे. महाराष्ट्र आणि देशाच्या क्रीडा क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षांसाठी हा ऐतिहासिक क्षण मानला जात आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांनी भारत सरकारच्या सहकार्याने संयुक्तपणे ही उमेदवारी सादर केली. पुण्याला जागतिक सायकलिंग केंद्र म्हणून विकसित करण्यासोबतच पुणे जिल्हा, महाराष्ट्र आणि संपूर्ण भारतात सायकलिंगचा दीर्घकालीन वारसा निर्माण करण्याच्या सामायिक दृष्टिकोनातून ही उमेदवारी उभारण्यात आली होती..National Cycle Competition : मणीपूरचा अथोकपम बीके सिंग पुणे-बारामती राष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचा यंदाचा विजेता.....भारताच्या क्रीडा क्षेत्रातील वाटचालीच्या दृष्टीनेही ही घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे. पुण्याच्या उमेदवारीचे अंतिम सादरीकरण झाल्यानंतर कॅनडातील मॉन्ट्रियल येथे झालेल्या यूसीआय काँग्रेसमध्ये या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली. उमेदवारीच्या प्रक्रियेत भारतातील पुणे आणि नेदरलँड्समधील ग्रोनिंगेन/ड्रेंथे यांच्यात अंतिम लढत झाली. कोलंबिया आणि मेक्सिको हे स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर ही दोन शहरे अंतिम फेरीत पोहोचली. ४ ते ६ सप्टेंबरदरम्यान तीन सदस्यीय यूसीआय तपासणी पथकाने पुण्याला भेट देऊन बालेवाडी स्टेडियम, पुणे विद्यापीठ परिसरासह प्रस्तावित स्पर्धा मार्ग आणि पायाभूत सुविधांची पाहणी केली होती..जागतिक सायकलिंगमधील प्रतिष्ठेची स्पर्धायूसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ही आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग दिनदर्शिकेतील सर्वाधिक प्रतिष्ठेच्या स्पर्धांपैकी एक असून, जगातील आघाडीचे सायकलपटू प्रतिष्ठेच्या रेनबो जर्सीसाठी या स्पर्धेत सहभागी होतात. २०२५ मध्ये रवांडाची राजधानी किगाली येथे झालेल्या स्पर्धेत ११३ देशांतील ७३४ सायकलपटूंनी सहभाग घेतला. या स्पर्धेला सुमारे २० लाख प्रेक्षक उपस्थित होते, तर जगभरातील दूरचित्रवाणी प्रेक्षकसंख्या सुमारे ३० कोटी होती..२०२६ च्या पुणे ग्रँड टूरने प्रत्यक्ष स्पर्धेच्या परिस्थितीत आयोजनाची क्षमता सिद्ध केली. या स्पर्धेसाठी २५ हून अधिक सरकारी विभागांमध्ये समन्वय साधण्यात आला आणि ४३७ किलोमीटरचे रस्ते रेससाठी सज्ज करण्यात आले. २०३२ मध्ये वर्ल्ड चॅम्पियनशिप होईपर्यंत पुण्याला सहा वर्षांचा ग्रँड टूरचा अनुभव मिळेल, असा उमेदवारीचा आराखडा आहे..Pune Cycle Race: पुण्यातल्या सायकल स्पर्धेबाबत प्रशासनाचा मोठा निर्णय; स्पर्धकांच्या दिमतीला दोन विशेष पथके.पुण्याची निवड झाल्याने भारताचा समावेश रोड सायकलिंगच्या प्रतिष्ठेच्या जागतिक स्पर्धेचे यजमानपद भूषविणाऱ्या शहरांच्या यादीत झाला आहे. मागील पाच स्पर्धा अनुक्रमे वोलॉन्गाँग, ऑस्ट्रेलिया (२०२२), ग्लासगो, स्कॉटलंड (२०२३), झ्युरिख, स्वित्झर्लंड (२०२४), किगाली, रवांडा (२०२५) आणि मॉन्ट्रियल, कॅनडा (२०२६) येथे झाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.