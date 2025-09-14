क्रीडा

Pro Kabaddi 12: पुणेरी पलटनचा तेलुगू टायटन्सवर ३९-३३ ने दमदार विजय! गुणतालिकेत गाठलं अव्वल स्थान

Puneri Paltan’s Victory vs Telugu Titans: अस्लम इनामदारच्या नेतृत्वाखाली पुणेरी पलटनने प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या हंगामात तेलुगू टायटन्सविरुद्ध दमदार खेळ केला आणि विजय मिळवला.
Puneri Paltan

Puneri Paltan

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  • प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या हंगामात पुणेरी पलटनने तेलुगू टायटन्सवर ३९-३३ ने विजय मिळवला.

  • अस्लम इनामदार आणि गौरव खत्रीने प्रत्येकी ७ गुणांची कमाई केली.

  • पुणेरी पलटनने गुणतालिकेत अव्वल स्थान गाठले.

Loading content, please wait...
pro kabaddi
Puneri Paltan
Telugu Titans
Aslam Inamdar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com