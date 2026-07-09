पुण्याचा पोरगा Wimbledon मध्ये चमकला! अर्णव पापरकरने उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचून इतिहास घडवला, ३६ वर्षांत प्रथमच...

18-Year-Old Arnav Paparkar Scripts History: पुण्याच्या अर्णव पापरकरचा विम्बल्डन टेनिस स्पर्धेतील प्रवास उपांत्यपूर्व फेरीत संपला. जॉर्डन लीने ६-२, ७-५ अशा फरकाने १८ वर्षीय अर्णवला पराभूत केले. पण, उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारून अर्णवने ऐतिहासिक कामगिरी केली. ३६ वर्षांनंतर विम्बल्डन ज्युनियरच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचणारा तो पहिलाच भारतीय खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी १९९० मध्ये महान टेनिसपटू लिएंडर पेस याने ही कामगिरी केली होती..अर्णव पुण्याच्या हेमंत बेंद्रे टेनिस अकादमीमध्ये प्रशिक्षक प्रोसंजित पॉल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करतो. तो स्पेनमधील सोटो अकादमीमध्येही काही काळ प्रशिक्षण घेतो. त्याला महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस असोसिएशन (MSLTA), महाटेनिस फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र शासनाच्या 'मिशन लक्ष्यवेध' अंतर्गत आर्थिक सहाय्य लाभले आहे..INDU19 vs SL U19 : द्रविडच्या लेकाला संघाबाहेर करण्याची चूक; टीम इंडिया हरली, श्रीलंकेचा शेवटच्या चेंडूवर रोमहर्षक विजय.जपानच्या रियो तबाताचा अवघ्या ५२ मिनिटांत ६-२, ६-१ असा पराभव करून त्याने अंतिम ८ खेळाडूंमध्ये जागा मिळवली होती. दुसऱ्या फेरीत त्याने जागतिक ज्युनियर क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकेच्या कीटन हॅन्सचा पराभव करून सर्वांना थक्क केले होते.या स्पर्धेत अर्णवने तब्बल २०८ किमी/तास वेगाने सर्व्हिस करून आपल्या 'एस' (Aces) सर्व्हिसची ताकद दाखवून दिली आहे..अर्णव सध्या आयटीएफ (ITF) ज्युनियर जागतिक क्रमवारीत १९ व्या क्रमांकावर आहे. अर्णव पापरकर हा लिएंडर पेस, रामनाथन कृष्णन आणि रमेश कृष्णन यांचा समावेश असलेल्या भारतीय खेळाडूंच्या एलिट यादीत सामील झाला आहे. युकी भांब्रीच्या २००९ च्या यूएस ओपनमधील कामगिरीनंतर ज्युनियर ग्रँड स्लॅमच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचणारा तो पहिला भारतीय आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.