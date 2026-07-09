क्रीडा

पुण्याचा पोरगा Wimbledon मध्ये चमकला! अर्णव पापरकरने उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचून इतिहास घडवला, ३६ वर्षांत प्रथमच...

Arnav Paparkar's Historic Wimbledon Run Ends: पुण्याच्या १८ वर्षीय अर्णव पापरकरने विम्बल्डन ज्युनियर स्पर्धेत ऐतिहासिक कामगिरी करत भारतीय टेनिसला अभिमानाचा क्षण दिला. त्यामुळे भारतीय टेनिसमध्ये त्याच्या कामगिरीची मोठी चर्चा रंगली आहे.
Arnav Paparkar's Historic Wimbledon Run Ends

Arnav Paparkar's Historic Wimbledon Run Ends

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

18-Year-Old Arnav Paparkar Scripts History: पुण्याच्या अर्णव पापरकरचा विम्बल्डन टेनिस स्पर्धेतील प्रवास उपांत्यपूर्व फेरीत संपला. जॉर्डन लीने ६-२, ७-५ अशा फरकाने १८ वर्षीय अर्णवला पराभूत केले. पण, उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारून अर्णवने ऐतिहासिक कामगिरी केली. ३६ वर्षांनंतर विम्बल्डन ज्युनियरच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचणारा तो पहिलाच भारतीय खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी १९९० मध्ये महान टेनिसपटू लिएंडर पेस याने ही कामगिरी केली होती.

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