PV Sindhu: पी. व्ही. सिंधूचा धक्कादायक पराभव; हाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन : बिगरमानांकित खेळाडूकडून मात

हाँगकाँग : दोन वेळची ऑलिंपिक पदकविजेती पी. व्ही. सिंधू हिला हाँगकाँग ओपन सुपर ५०० या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये महिला एकेरीत पराभवाचा धक्का बसला. बिगरमानांकित खेळाडू लिन ख्रिस्तोफरसन हिच्याकडून तीन गेममध्ये हार पत्करावी लागली..सिंधू हिने पहिल्या गेममध्ये ३-१ अशी आघाडी मिळवली. त्यानंतर दोन्ही खेळाडूंमध्ये कडवी झुंज पाहायला मिळाली. सिंधूकडे १४-१३ अशी एका गुणाची आघाडी होती. सिंधू हिने त्यानंतर आपला खेळ उंचावत २१-१५ असा पहिला गेम आपल्या नावावर केला. दुसऱ्या गेममध्ये सिंधू हिच्याकडे १३-१२ अशी आघाडी होती; पण यानंतर सिंधूच्या खेळामध्ये चुका झाल्या..दुहेरीमध्ये संमिश्र यशदुहेरीमध्ये भारतीय खेळाडूंना संमिश्र यशाचा सामना करावा लागला. ऋतपर्ण पंडा व स्वेतपर्ण पंडा या जोडीने हाँगकाँगच्या जोडीला २८ मिनिटांमध्ये पराभूत करीत पुढे पाऊल टाकले; मात्र ध्रुव कपिला व तनीषा क्रॅस्टो या जोडीला चीन तैपईच्या जोडीकडून हार पत्करावी लागली. ध्रुव व तनीषा या जोडीचा ३१ मिनिटांमध्ये पराभव झाला..लक्ष्य, प्रणोय पुढल्या फेरीतलक्ष्य सेन व एच. एस. प्रणोय यांनी पुरुष एकेरीमध्ये पुढल्या फेरीत प्रवेश केला. जागतिक क्रमवारीत ३४व्या स्थानावर असलेल्या प्रणोय याने चीनच्या लु गुआंग झु याच्यावर २१-१७, २१-१४ असा सरळ दोन गेममध्ये विजय साकारला. .महाराष्ट्राच्या Shivam Lohakare ने मोडला 'गोल्डन बॉय' नीरज चोप्राचा विक्रम; पण, होणार नाही अधिकृत नोंद, कारण....प्रणोय याने ४४ मिनिटांमध्ये प्रतिस्पर्धी खेळाडूला पराभूत केले. लक्ष्य सेन याने वँग झू वेई याचे कडवे आव्हान २२-२०, १६-२१, २१-१५ असे तीन गेममध्ये परतवून लावले..