PV Sindhu: पी. व्ही. सिंधूचा धक्कादायक पराभव; हाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन : बिगरमानांकित खेळाडूकडून मात

Hong Kong Open: दोन वेळची ऑलिंपिक पदकविजेती पी. व्ही. सिंधू हिला हाँगकाँग ओपन सुपर ५०० बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये महिला एकेरीत पराभवाचा धक्का बसला. बिगरमानांकित खेळाडू लिन ख्रिस्तोफरसन हिच्याकडून तीन गेममध्ये हार पत्करावी लागली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हाँगकाँग : दोन वेळची ऑलिंपिक पदकविजेती पी. व्ही. सिंधू हिला हाँगकाँग ओपन सुपर ५०० या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये महिला एकेरीत पराभवाचा धक्का बसला. बिगरमानांकित खेळाडू लिन ख्रिस्तोफरसन हिच्याकडून तीन गेममध्ये हार पत्करावी लागली.

