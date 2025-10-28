PV Sindhu: दुखापतीमुळे सिंधूचा मोठा निर्णय; उर्वरित मोसमातून माघार!

नवी दिल्ली : दोन वेळची ऑलिंपिक पदक विजेती पी. व्ही. सिंधू हिने यंदाच्या मोसमातील उर्वरित स्पर्धांमधून माघार घेतली आहे. पायाला झालेल्या दुखापतीमधून पूर्णपणे बरे होण्यासाठी तिने उर्वरित मोसमात न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. युरोप खंडातील स्पर्धांदरम्यान तिला दुखापत झाली होती..पी. व्ही. सिंधू या वेळी म्हणाली, की युरोपमधील स्पर्धा सुरू होण्याआधी पायाला दुखापत झाली होती. ही दुखापत पूर्णपणे बरीही झाली नाही. दुखापती प्रत्येक खेळाडूच्या प्रवासाचा अविभाज्य घटक असतात. त्या तुमच्या लवचिकतेची आणि संयमाची परीक्षा घेतात. यामुळे मात्र झोकात पुनरागमन करण्यासाठी ऊर्जाही मिळते..पी. व्ही. सिंधू हिने पुढे आवर्जून सांगितले, की क्रीडा अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉ. दिनशॉ पर्डीवाला यांच्यासह मेडीकल टीमशी माझ्या दुखापतीबाबत संवाद साधला गेला आहे. अखेर उर्वरित मोसमातील स्पर्धांमध्ये न खेळण्याचा निर्णय माझ्याकडून घेण्यात आला आहे. माझ्यासाठी हा योग्य निर्णय आहे..सुमार फॉर्ममुळे निराशापी. व्ही. सिंधू हिला गेल्या काही महिन्यांपासून दुखापत व सुमार फॉर्ममुळे मोठा फटका बसला आहे. पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये तिच्याकडून निराशा झाली. या मोसमात तिला एकाही स्पर्धेच्या जेतेपदावर मोहर उमटवता आलेली नाही. इंडिया ओपन, जागतिक अजिंक्यपद करंडक व चायना मास्टर्स या तीन स्पर्धांमध्ये तिने उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला होता. यंदाच्या मोसमातील तिची ही सर्वोत्तम कामगिरी होय..Pune Bal Kalyan Sanstha : दिव्यांगांच्या कल्याणाचा अविरत वसा; बालकल्याण संस्थेचे ४७ वर्षांपासून पथदर्शी उपक्रम सुरू.पुनर्वसन अन् सराव सुरूमाजी विश्वविजेत्या पी. व्ही. सिंधू हिचे पुनर्वसन व सराव सुरू झाला आहे. डॉ. वेन लाम्बार्ड, निशा रावत व चेतना यांच्या मार्गदर्शनाखाली पी. व्ही. सिंधू पूर्णपणे तंदुरुस्त होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या सर्वांचा पी. व्ही. सिंधूवर कमालीचा विश्वास आहे. त्यामुळे फुलराणीचा आत्मविश्वासही उंचावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.