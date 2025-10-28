PV Sindhu: दुखापतीमुळे सिंधूचा मोठा निर्णय; उर्वरित मोसमातून माघार!

क्रीडा

PV Sindhu Withdraws from Remaining 2025: दोन वेळची ऑलिंपिक पदक विजेती पी. व्ही. सिंधू हिने यंदाच्या मोसमातील उर्वरित स्पर्धांमधून माघार घेतली आहे. पायाला झालेल्या दुखापतीमधून पूर्णपणे बरे होण्यासाठी तिने उर्वरित मोसमात न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली : दोन वेळची ऑलिंपिक पदक विजेती पी. व्ही. सिंधू हिने यंदाच्या मोसमातील उर्वरित स्पर्धांमधून माघार घेतली आहे. पायाला झालेल्या दुखापतीमधून पूर्णपणे बरे होण्यासाठी तिने उर्वरित मोसमात न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. युरोप खंडातील स्पर्धांदरम्यान तिला दुखापत झाली होती.

