PV Sindhu: पी. व्ही. सिंधूचा टोकियोत इतिहास! जपान ओपन जिंकत दोन वर्षांचा दुष्काळ संपवला

PV Sindhu Wins Japan Open 2026 Title: भारतीय बॅडमिंटनची स्टार खेळाडू आणि दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेती पी. व्ही. सिंधूने अखेर मोठ्या विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवला. रविवारी टोकियो येथे झालेल्या जपान ओपन २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात सिंधूने यजमान जपानच्या अकाने यामागुचीचा २१-१७, २१-१७ असा सरळ गेममध्ये पराभव करत विजेतेपद पटकावले. या विजयासह जपान ओपन जिंकणारी ती पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली. तसेच तिच्या कारकिर्दीतील हे पहिले सुपर ७५० स्पर्धेचे विजेतेपद आहे..हा विजय सिंधूसाठी खास होता. गेल्या दोन वर्षांपासून तिला मोठ्या स्पर्धेत विजेतेपद मिळवता आले नव्हते. त्यामुळे जपानमध्ये मिळालेल्या या यशामुळे तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंदही वेगळाच होता. २०१९ मध्ये जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा जिंकल्यानंतरचे हे तिचे सर्वात मोठे विजेतेपद ठरले आहे..Japan Open 2026: पी. व्ही. सिंधूची विजयी सलामी; सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी -सात्त्विक जोडीला घ्यावी लागली माघार.अंतिम सामन्यात सुरुवातीपासूनच सिंधू आत्मविश्वासाने खेळताना दिसली. पहिल्या गेममध्ये तिने लवकर आघाडी घेतली. यामागुचीने काही वेळा जोरदार पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, पण सिंधूने नेटजवळचा अचूक खेळ, दमदार स्मॅश आणि शांत डोक्याने गुण मिळवत पहिला गेम २१-१७ असा जिंकला..दुसऱ्या गेममध्येही सिंधूने प्रतिस्पर्धीवर दबाव कायम ठेवला. सुरुवातीपासूनच आघाडी घेत तिने यामागुचीला फारशी संधी दिली नाही. जपानी खेळाडूने गुणांची तफावत कमी करण्याचा प्रयत्न केला, पण महत्त्वाच्या क्षणी सिंधूने अनुभवाचा वापर करत सलग गुण मिळवले आणि दुसराही गेम २१-१७ असा जिंकत विजेतेपदावर नाव कोरले..विशेष म्हणजे, यामागुचीचा हा सहावा जपान ओपन अंतिम सामना होता. गेल्या चार वर्षांत सिंधूला तिला पूर्ण सामन्यात पराभूत करता आले नव्हते. त्यामुळे हा विजय तिच्यासाठी आणखी महत्त्वाचा मानला जात आहे..Badminton : भारताची स्टार खेळाडू पी.व्ही. सिंधू दोन वर्षानंतर जेतेपदाची लढत खेळणार; Japan Open च्या फायनलमध्ये प्रवेश.हा किताब जिंकल्यानंतर सिंधूने पुन्हा एकदा आपण मोठ्या स्पर्धांमध्ये अजूनही तितकीच सक्षम असल्याचे दाखवून दिले आहे. आगामी जागतिक स्पर्धा आणि ऑलिम्पिकच्या तयारीसाठी हा विजय तिच्यासाठी मोठा आत्मविश्वास देणारा ठरणार आहे. भारतीय बॅडमिंटनसाठीही हा अभिमानाचा क्षण असून चाहत्यांकडून सिंधूवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.