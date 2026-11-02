Sports News: सिंधू, लक्ष्यला विजेतेपद; हायलो ओपन स्पर्धेमध्ये यश

नवी दिल्ली, : भारतीय बॅडमिंटनपटूंसाठी रविवारचा दिवस घवघवीत यशाचा ठरला. महिला एकेरीत पी. व्ही. सिंधू हिने, तर पुरुष एकेरीत लक्ष्य सेन याने हायलो ओपन सुपर ५०० या बॅडमिंटन स्पर्धेचे जेतेपद पटकावले. पी. व्ही. सिंधू हिचे यंदाच्या मोसमातील हे दुसरे विजेतेपद होय..दुसऱ्या मानांकित पी. व्ही. सिंधू हिने जेतेपदाच्या लढतीत लाईन होजमार्क हिला २१-१२, २१-१४ असे नमवले. पी. व्ही. सिंधू हिने ३९ मिनिटांमध्ये विजयाला गवसणी घातली. सातव्या मानांकित लक्ष्य सेन याने चौथ्या मानांकित जोनाथन ख्रिस्ती याला २१-१७, २१-१० असे सहज पराभूत करताना लक्षणीय खेळ केला. त्यानेही ३९ मिनिटांमध्येच विजयाला गवसणी घातली..विजयानंतर बोलताना पी. व्ही. सिंधू म्हणाली, ‘‘समोरचा प्रतिस्पर्धी कोण आहे याचा विचार न करता माझे १००% देणे माझ्यासाठी महत्त्वाचे होते. आम्ही यापूर्वी अनेकदा एकत्र खेळलो आहोत, त्यामुळे सामन्यापेक्षाही प्रत्येक गुणावर लक्ष केंद्रित करणे माझ्यासाठी गरजेचे होते. मी सुरुवातीपासूनच आघाडी घेतली आणि तिला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.