PV Sindhu: पी. व्ही. सिंधू पदकापासून थोडक्यात वंचित; जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धा, इंडोनेशियाच्या खेळाडूकडून तीन गेममध्ये पराभूत

पॅरिस : गेल्या काही महिन्यांपासून फॉर्म मिळवण्यासाठी बॅडमिंटन कोर्टवर धडपड करीत असलेल्या पी. व्ही. सिंधू हिला जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेत पदकापासून थोडक्यासाठी वंचित रहावे लागले. इंडोनेशियाच्या पुत्री वारदानी हिने पी. व्ही. सिंधू हिचे कडवे आव्हान २१-१४, १३-२१, २१-१६ असे तीन गेममध्ये परतवून लावले व महिला एकेरीमध्ये उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. भारतीय खेळाडूचे आव्हान येथेच संपुष्टात आले. इंडोनेशियन खेळाडूचे मात्र पदक निश्चित झाले..पी. व्ही. सिंधू हिला १५वे मानांकन देण्यात आले होते. पुत्री वारदानी ही जागतिक क्रमवारीत नवव्या स्थानावर आहे. त्यामुळे दोन खेळाडूंमध्ये रोमहर्षक लढत पाहायला मिळणार, हे निश्चित होते. पहिल्या गेममध्ये पी. व्ही. सिंधू हिला सूर गवसला नाही. इंडोनेशियाच्या खेळाडूने पहिल्या गेममध्ये २१-१४ असे यश मिळवताना १-० अशी आघाडी घेतली..पी. व्ही. सिंधू हिने पुढील गेममध्ये झोकात पुनरागमन केले. या गेममध्ये इंडोनेशियाच्या खेळाडूकडून चुकाही होत होत्या. याचा फायदा भारतीय खेळाडूला घेता आला. पी. व्ही. सिंधू हिने हा गेम २१-१३ असा आपल्या नावावर केला. पहिल्या दोन गेमनंतर दोन खेळाडूंमध्ये १-१ अशी बरोबरी झाली..अखेरच्या गेममध्ये या लढतीचा निकाल लागला. इंडोनेशियाच्या खेळाडूने या गेममध्ये वर्चस्व गाजवले, पण पी. व्ही. सिंधू हिने प्रतिस्पर्धी खेळाडूला तीन गुणांच्या वर आघाडी मिळू नये याकडे लक्ष दिले. त्यामुळे १७-१६ अशी एक गुणाची आघाडी इंडोनेशियाच्या खेळाडूकडे होती. खरेतर हा गुणफलक दोन खेळाडूंमधील चुरस दाखवतो. यानंतर मात्र पुत्री वारदानी हिने सलग चार गुण संपादन करीत २१-१६ असा सामना आपल्या नावावर केला. ही लढत जिंकली असती तरी पी. व्ही. सिंधू उपांत्य फेरीत पोहोचली असती अन् यामुळे जागतिक स्पर्धेतील तिचे सहावे पदक निश्चित झाले असते, पण असे झाले नाही..Asian Hockey Championship: चीनने यजमान भारतीय संघाला झुंजवले; आशियाई हॉकी करंडक, हरमनप्रीत सिंगची हॅट्ट्रिक, ४-३ने विजय.मिश्र दुहेरीतही निराशाभारतीय बॅडमिंटनपटूंना मिश्र दुहेरीतही निराशेचा सामना करावा लागला. ध्रुव कपिला-तनीषा क्रॅस्टो या जोडीचे आव्हान उपांत्यपूर्व फेरीत संपुष्टात आले. चेन टँग-तोह वेई या जोडीने भारतीय जोडीवर २१-१५, २१-१३ असा सरळ दोन गेममध्ये विजय संपादन केला. भारतीय जोडीचे आव्हान ३७ मिनिटांत संपुष्टात आले..