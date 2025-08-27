World Badminton Championship 2025 : सिंधू, प्रणोयची विजयी सलामी; भारताच्या फुलराणीने ३९ मिनिटांत प्रतिस्पर्धी खेळाडूला नमवलं...

PV Sindhu defeats Bulgaria’s Kaloyana Nalbantova 23-21, 21-6 in just 39 minutes at World Badminton Championship 2025 : लक्ष्य सेन याला सोमवारी पराभवाचा धक्का बसल्यानंतर भारतासाठी जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेचा मंगळवारचा दिवस आनंदाचा ठरला. एकीकडे दोन वेळची ऑलिंपिक पदकविजेती पी. व्ही. सिंधूने प्रतिस्पर्धी खेळाडूला पराभूत केले, तर पुरुषांच्या एकेरीत एच. एस. प्रणोय यानेही प्रतिस्पर्धी खेळाडूवर मात करीत पुढे पाऊल टाकले. भारताची पी. व्ही. सिंधू व बुल्गेरियाची कालोयाना नालबँटोवा यांच्यामध्ये लढत रंगली..पी. व्ही. सिंधू हिने ही लढत २३-२१, २१-६ अशी आपल्या नावावर केली. भारताच्या फुलराणीने ३९ मिनिटांमध्ये प्रतिस्पर्धी खेळाडूला नमवले. भारतीय खेळाडूची सुरुवात निराशाजनक झाली. पहिल्या गेममध्ये पी. व्ही. सिंधू ०-४ अशी पिछाडीवर होती. त्यानंतर कालोयाना नालबँटोवा हिने आपली आघाडी ९-५ अशी वाढवली. बुल्गेरियाच्या खेळाडूकडे ब्रेकमध्ये ११-७ अशी आघाडी होती. ब्रेकनंतर पी. व्ही. सिंधू हिला सूर गवसला. तिने एकापेक्षा एक स्मॅश मारले..PV Sindhu: भारताच्या १७ वर्षीय उन्नती हुडाकडूनही सिंधूची हार; चायना ओपन बॅडमिंटन, सात्त्विक-चिरागची आगेकूच .यात क्रॉस कोर्टवरील तिच्या आवडत्या स्मॅशचाही यामध्ये समावेश होता. त्यामुळे दोन खेळाडूंमध्ये १२-१२ अशी बरोबरी झाली. कालोयाना नालबँटोवा हिच्याकडून चूक घडली. याचा फायदा भारतीय खेळाडूला मिळाला. सिंधू १४-१२ अशी पुढे गेली. दोन्ही खेळाडूंमध्ये कडवा संघर्ष पाहायला मिळाला. कालोयाना नालबँटोवा हिच्या २०-१९ अशी आघाडी होती..पहिला गेम आपल्या नावावर करण्यासाठी फक्त एक गुण मिळवायचा होता, पण तिला यश मिळाले नाही. अखेर पी. व्ही. सिंधू हिने हा गेम २३-२१ असा जिंकत १-० अशी आघाडी प्राप्त केली. सिंधू हिने दुसऱ्या गेममध्ये सुरुवातीलाच आघाडी मिळवली. तिच्याकडे ५-१ अशी आघाडी होती..PV Sindhu: सिंधूचा शानदार विजय; पुढील फेरीत उन्नती हुडाच्या आव्हानाची तयारी.बुल्गेरियाच्या खेळाडूने ही आघाडी ५-६ अशी कमी करण्याचा प्रयत्न केला, अखेर पी. व्ही. सिंधू हिने हा गेम २१-६ असा जिंकत लढतीवरही शिक्कामोर्तब केले. एच. एस. प्रणोयने जोकिम ओल्डॉर्फ याच्यावर २१-१८, २१-१५ असा अवघ्या ४७ मिनिटांमध्ये विजय मिळवत आगेकूच केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.