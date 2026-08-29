क्रीडा

Race to DP World: ‘रेस टू डीपी वर्ल्ड’ गोल्फ स्पर्धांची घोषणा

Nine Golf Events to Feature in the Race: नऊ स्पर्धांमध्ये १० कोटी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जाणार असून, हंगामाची एकूण बक्षीस रक्कम ४१ कोटींवर पोहोचणार आहे.
Race to DP World

Race to DP World

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआय) आणि ‘डीपी वर्ल्ड’ यांच्या वतीने आयोजित केल्या जाणाऱ्या ‘रेस टू डीपी वर्ल्ड इंडिया चॅम्पियनशिप’ या हंगामभर चालणाऱ्या स्पर्धेची सुरुवात नुकतीच मोठ्या उत्साहात करण्यात आली.

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