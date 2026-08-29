Race to DP World: ‘रेस टू डीपी वर्ल्ड’ गोल्फ स्पर्धांची घोषणा

नवी दिल्ली: प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआय) आणि ‘डीपी वर्ल्ड’ यांच्या वतीने आयोजित केल्या जाणाऱ्या ‘रेस टू डीपी वर्ल्ड इंडिया चॅम्पियनशिप’ या हंगामभर चालणाऱ्या स्पर्धेची सुरुवात नुकतीच मोठ्या उत्साहात करण्यात आली..या वेळी ‘डीपी वर्ल्ड’चे व्यवस्थापक हेमंतकुमार रुईया, ‘डीपी वर्ल्ड पीजीटीआय’चे अध्यक्ष व माजी क्रिकेटपटू कपिल देव आणि ‘डीपी वर्ल्ड पीजीटीआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमनदीप जौहल यांच्या हस्ते ‘डीपी वर्ल्ड पीजीटीआय ऑर्डर ऑफ मेरिट’च्या करंडकाचे अनावरण करण्यात आले. या स्पर्धेमुळे देशातील गोल्फ स्पर्धांचे वेळापत्रक नव्याने आखले जाणार असून, ते ‘डीपी वर्ल्ड टूर’शी सुसंगत केले जाणार आहे..Air India Employee Wife Death : एअर इंडिया कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने उचललं टोकाचं पाऊल, ९ वर्षांची मुलगी समोरचं घटना; पतीच्या मोबाईलमध्ये फोटो नेमका कोणाचा?.या ‘रेस’मध्ये एकूण नऊ स्पर्धांचा समावेश असून, त्यामध्ये एकत्रितपणे १० कोटी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या हंगामातील एकूण बक्षिसाची रक्कम ४१ कोटींवर पोहोचणार आहे..Sugar Price Update : साखरेचे भाव 20 टक्क्यांनी घसरले! सट्टेबाजी अन् साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकार अॅक्शन मोडवर; 15 दिवसांचा कोटा लागू.‘रेस’मधील पहिल्या तीन स्पर्धा - ‘जे अँड के ओपन’, ‘कोल इंडिया ओपन’ आणि ‘कोलार ओपन’ ह्या ऑगस्टच्या पहिल्या तीन आठवड्यांत पार पडल्या आहेत. ३० सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबरदरम्यान ग्रेटर नोएडामध्ये होणाऱ्या पहिल्या ‘कपिल देव इन्व्हेन्शल टूर चॅम्पिअनशिप’ने ‘रेस’चा समारोप होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.